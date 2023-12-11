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Галактика-каннибал — как Млечный Путь "пожирает" своих соседей

11 декабря 2023 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Как Млечный Путь пожирает соседние галактики — жуткое открытие ученых
Спиральная галактика Млечный Путь. Изображение: Alexmit/depositphotos
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

По подсчетам ученых, наша галактика появилась более 13 млрд лет назад. При рождении ее размеры были очень малы. Но с течением времени она становилась все больше. Как же она стала такой огромной?

Согласно исследованию, опубликованному в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Млечный Путь поглощал окружавшие его карликовые галактики.

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Так, по имеющимся данным, многие карликовые галактики, которые лишь несколько миллиардов лет назад находились на орбите нашей спиральной галактики, уже уничтожены мощной гравитацией.

В результате столкновений с Млечным Путем произошло настолько сильное возмущение, что карликовые галактики потеряли свой газ, а их структуры кардинально изменились.

Фактически карликовые галактики были поглощены и стали частью Млечного Пути.

Звезды в этих поглощенных галактиках, вошедших во Млечный путь несколько миллиардов лет назад, были выброшены далеко от своих галактических ядер.

 

Как Млечный Путь пожирает соседние галактики — жуткое открытие ученых
Образование звезд в спиральной галактике. Фото: National Astonomical Observatory of Japan

При чем здесь темная материя?

Ученые считают, что наша галактика, как и любая другая, начала свое формирование из маленького комка материи, которая имела немного большую плотность, чем окружающая среда. Этот комочек состоял почти полностью из загадочной темной материи, которая не вступает во взаимодействие со светом, и до сих пор ученые пытаются ее обнаружить.

Как заметили исследователи, в карликовых галактиках этой темной материи очень мало. Поскольку, будь они богаты темной материей, масса и гравитация этой темной материи помогли бы удержать большинство объектов на орбитах даже при некоторых возмущениях. Но это не так.

Поэтому, если карликовые галактики, вращающиеся сейчас вокруг Млечного Пути, также страдают дефицитом темной материи, в будущем они могут быть поглощены.

Как это открытие ломает законы классической физики?

Классическая физика предполагает, что карликовые галактики, вращающиеся вокруг Млечного пути, должны быть наполнены темной материей.

Но если в этих галактиках было столько темной материи, как это предусмотрено, она, вероятно, удержала бы их достаточно крепко, чтобы они смогли пройти через гало Млечного Пути более или менее целыми.

К сожалению, пока темная материя для ученых невидима и неуловима — ее присутствие можно только предполагать. Оценка содержания темной материи в карликовых галактиках, поглощенных Млечным Путем, чрезвычайно сложна, поскольку нет возможности получить данные об их динамической массе.

Ученые продолжают искать способы примерно оценить, сколько темной материи могло быть в этих карликовых галактиках.

Ранее мы писали, что у черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду-пришельца.

Напомним, мы рассказывали, как звезды-изгнанники могут уничтожить Солнечную систему.

Также мы сообщали, что на основе данных из Млечного пути, зафиксированных телескопами NASA, композитор Софи Кацнер написала симфонию.

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