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Как выглядит настоящая зима на Марсе — потрясающие фото

11 декабря 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Астрономы показали, как выглядит настоящая зима на Марсе
Зима на красной планете. Фото: istockphoto.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Зима на Земле — это настоящая сказка, когда все вокруг покрыто белым "одеялом" из пушистого снега, а поверхность озер и других водоемов становится словно синее стекло. А какая зима на Марсе?

На этот вопрос ответили специалисты NASA, которые смогли запечатлеть настоящую зиму на Красной планете. Конечно же, она совсем не похожа на нашу и имеет свои особенности.

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Интересно, что на Марсе зима также сопровождается морозами, но они далеко не такие, как на Земле. Так, на марсианских полюсах температура может опускаться до -123°C. Что следует еще знать о марсианской зиме, рассказываем далее:

Два вида снега

Чтобы ответить на вопрос, как выглядит снег на Марсе, нужно кое-что знать об атмосфере этой планеты. Она разрежена и в основном состоит из углекислого газа. При низких температурах углекислый газ замерзает, превращаясь в так называемый сухой лед, который выпадает на поверхность в виде снега.

Весной такой снег сразу переходит обратно в газообразное состояние, редким он не бывает. Ученые называют данный процесс сублимацией.

В то же время марсианская атмосфера содержит и кристаллики водяного льда, но этот вид снега улетучивается или сублимируется, не успевая достичь поверхности.

Поэтому рассчитывать на обильный снежный покров не стоит и вряд ли на Красной планете вам понадобятся лыжи.

 

Как выглядит настоящая зима на Марсе.
Зимний иней на песчаных марсианских дюнах. Изображение: NASA

Кубические снежинки

Все мы знаем, что основой земной снежинки есть молекулы воды (H2O). Благодаря этому они имеют шестигранную форму. А вот на Марсе вместо снежинок сухой лед из углекислого газа (CO2), молекулы которого при замерзании образуют кристаллы с четырьмя сторонами.

Как показал космический зонд MRO, марсианские снежинки в диаметре меньше толщины человеческих волос.

 

Астрономы показали, как выглядит настоящая зима на Марсе
Марсианские барханы, покрытые льдом. Изображение: NASA

Много инея

Вместо снега на Марсе очень много инея. Он также может состоять из воды или углекислого газа. Водяной иней астрономы наблюдали с помощью космических аппаратов "Викинг" в 1970-х годах. А орбитальный зонд "Марс Одиссей" зафиксировал, как образуется иней и затем сублимируется на утреннем солнце.

 

Какой может быть зима на Марсе
Водяной лед, вмерзший в почву, расколол землю на многоугольники. Изображение: NASA

Чудеса в конце зимы

В завершение холодного сезона лед на Марсе не тает, а сублимирует в атмосферу, приобретая причудливые очертания. Кроме того, весеннее солнце нагревает газ, находящийся под слоем полупрозрачного льда, что приводит к его извержению наружу вместе с пылью.

 

Что известно о марсианской зиме
Пятнистый яркий иней, который виден синим цветом Авторство: NASA

 

Ранее мы писали, что ученые обнаружили подземные структуры на Марсе, которые открыли правду о прошлом планеты.

Напомним, мы рассказывали, сколько времени займет полет на Марс.

Также мы сообщали, что NASA испытывает марсианские вертолеты сразу в двух разных мирах.

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