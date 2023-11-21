Земля может потерять свой защитный слой — о чем предупреждают ученые

Планета Земля и Млечный Путь. Фото: Pinterest

Исследователи выяснили, почему некоторые планеты из Млечного Пути уменьшаются в размере, из-за чего впоследствии совсем исчезают. Также ученые объяснили, какое влияние на нашу планету будет иметь это событие и что с ней будет через много лет.

Об этом сообщает Space.

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Как говорят авторы исследования, каждый день в космическое пространство летит около 90 тонн воздуха из атмосферы нашей планеты из-за того, что ее нагревает солнечное излучение. Поэтому ученые предупредили о плохих последствиях, которые касаются нашей планеты.

Дело в том, что из-за такой скорости потери атмосферы Земля радикально потеряет свой размер и полностью останется без защитного слоя примерно через 15 триллионов лет. Поэтому ученые пока не советуют беспокоиться из-за этого.

Планета Земля в космическом пространстве. Фото: Pixabay

Впрочем, новый эксперимент ученых указывает на то, что атмосфера некоторых планет, которые больше нашей и меньше Нептуна, исчезают не из-за солнечного излучения. Все дело во внутреннем тепле, то есть, планета становится меньше из-за энергии ядра.

Благодаря новому исследованию ученым удастся выяснить, почему в нашей галактике осталось очень мало планет, которые больше нашей. По мнению авторов этого исследования, внутреннее излучение из горячего ядра таких планет влияет на нижнюю атмосферу и заставляет большое количество газов лететь в космос.

Как более старые планеты влияют на уменьшение размера

Астрономы проанализировали планеты старше по возрасту и определили, что их теория может рассказать о том, почему размер некоторых планет уменьшается. Ученые изучили данные с космического телескопа "Кеплер" и выяснили кое-что интересное.

Телескоп "Кеплер" в космосе. Фото: скриншот с YouTube

Так как у планет есть собственные атмосферы, никакого испарения не было, глядя на то, сколько им лет. Но вокруг звезд, которым более 800 миллионов лет, ученые обнаружили только 25% субнептунов. Ученые считают, что такие старые планеты теряют свою массу из-за влияния, которое имеет тепловая энергия ядра.

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