Харьковские ученые нашли остатки сверхновой звезды

Остатки сверхновой звезды

Ученые из Харьковского Радиоастрономического института изучили остатки сверхновой звезды Кассиопея А. Она находится на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

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Ученые использовали украинский радиотелескоп "ГУРТ". В результате наблюдений, проведенных с мая по октябрь 2019 года, они смогли найти остатки сверхновой звезды. Ученые измерили ее абсолютный интегральный спектр. Это удалось впервые сделать с рекордной точностью и разрешением.

"Это позволило определить величины основных параметров (температуру, величину ионизации и меру эмиссии) материи внутри и внешне этого сверхнового остатка, который располагается в нашей Галактике — на расстоянии примерно 11 тысяч световых лет от Земли — и является одним из самых молодых известных остатков сверхновой (его возраст — около 350 лет)", — говорится в сообщении.

Главное достижение ученых — разработка метода исследований эволюции параметров среды внутри и снаружи остатка сверхновой Кассиопеи А во времени.

Напомним, астрофотограф из США Эндрю Маккарти сделал удивительный снимок Луны. Он показал, как выглядит единственный естественный спутник планеты Земля в высоком разрешении.

Также мы писали, что недавно открытый астероид 2023 года DW имеет небольшие шансы столкнуться с Землей. Он занимает первое место в "список риска" Европейского космического агентства для околоземных объектов с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625 в День Святого Валентина, 14 февраля 2046 года.

Добавим, впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.