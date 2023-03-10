Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow Харьковские ученые нашли остатки сверхновой звезды arrow

Харьковские ученые нашли остатки сверхновой звезды

10 марта 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Остатки сверхновой звезды
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученые из Харьковского Радиоастрономического института изучили остатки сверхновой звезды Кассиопея А. Она находится на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Читайте также:

Подробности

Ученые использовали украинский радиотелескоп "ГУРТ". В результате наблюдений, проведенных с мая по октябрь 2019 года, они смогли найти остатки сверхновой звезды. Ученые измерили ее абсолютный интегральный спектр. Это удалось впервые сделать с рекордной точностью и разрешением.

"Это позволило определить величины основных параметров (температуру, величину ионизации и меру эмиссии) материи внутри и внешне этого сверхнового остатка, который располагается в нашей Галактике — на расстоянии примерно 11 тысяч световых лет от Земли — и является одним из самых молодых известных остатков сверхновой (его возраст — около 350 лет)", — говорится в сообщении.

Главное достижение ученых — разработка метода исследований эволюции параметров среды внутри и снаружи остатка сверхновой Кассиопеи А во времени.

Напомним, астрофотограф из США Эндрю Маккарти сделал удивительный снимок Луны. Он показал, как выглядит единственный естественный спутник планеты Земля в высоком разрешении.

Также мы писали, что недавно открытый астероид 2023 года DW имеет небольшие шансы столкнуться с Землей. Он занимает первое место в "список риска" Европейского космического агентства для околоземных объектов с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625 в День Святого Валентина, 14 февраля 2046 года.

Добавим, впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:52 Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

21:42 За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:13 "Новая почта" ввела новый сервис: теперь можно управлять курьером

20:57 Норвегия совместно с США передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

20:12 Подоляк заявил, что имя расстрелянного россиянами украинского военного почти установлено

20:00 Секреты счастья от медицинских специалистов: рекомендации для каждого

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:25 Что приготовить в Великий пост: рецепт сочных овощных котлет на каждый день

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Актуальное по теме

None 10 Март 22:53

Meta планирует создать новую социальную сеть, которая будет похожа на Twitter

None 10 Март 19:55

Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

None 10 Март 22:32

На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

None 10 Март 22:14

За солнце придется заплатить: что изменится в погоде на выходных — синоптик

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB