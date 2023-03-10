Харківські вчені знайшли залишки наднової зорі
Вчені з Харківського Радіоастрономічного інституту вивчили залишки наднової зорі Кассіопея А. Вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.
Про це повідомляє Національна академія наук України.
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Вчені використовували український радіотелескоп "ГУРТ". В результаті спостережень, проведених з травня по жовтень 2019 року, вони змогли знайти залишки наднової зорі. Науковці виміряли її абсолютний інтегральний спектр. Це вдалося вперше зробити з рекордною точністю та роздільною здатністю.
"Це дало змогу визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації та міру емісії) матерії всередині й зовні цього залишку наднової, який розташовується у нашій Галактиці — на відстані приблизно 11 тисяч світлових років від Землі — та є одним із наймолодших відомих залишків наднової (його вік — близько 350 років)", — йдеться в повідомленні.
Головне досягнення науковців — розроблення методу досліджень еволюції параметрів середовища всередині й зовні залишку наднової Кассіопеї А у часі.
Нагадаємо, астрофотограф зі США Ендрю Маккарті зробив дивовижний знімок Місяця. Він показав, як виглядає єдиний природний супутник планети Земля у високій роздільній здатності.
Також ми писали, що нещодавно відкритий астероїд 2023 DW має невеликі шанси зіткнутися з Землею. Він посідає перше місце у "списку ризику" Європейського космічного агентства для навколоземних об’єктів з імовірністю зіткнення з нашою планетою приблизно один до 625 у День Святого Валентина, 14 лютого 2046 року.
Додамо, вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.