Харківські вчені знайшли залишки наднової зорі

Залишки наднової зорі

Вчені з Харківського Радіоастрономічного інституту вивчили залишки наднової зорі Кассіопея А. Вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

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Вчені використовували український радіотелескоп "ГУРТ". В результаті спостережень, проведених з травня по жовтень 2019 року, вони змогли знайти залишки наднової зорі. Науковці виміряли її абсолютний інтегральний спектр. Це вдалося вперше зробити з рекордною точністю та роздільною здатністю.

"Це дало змогу визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації та міру емісії) матерії всередині й зовні цього залишку наднової, який розташовується у нашій Галактиці — на відстані приблизно 11 тисяч світлових років від Землі — та є одним із наймолодших відомих залишків наднової (його вік — близько 350 років)", — йдеться в повідомленні.

Головне досягнення науковців — розроблення методу досліджень еволюції параметрів середовища всередині й зовні залишку наднової Кассіопеї А у часі.

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