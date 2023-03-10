Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Харківські вчені знайшли залишки наднової зорі arrow

Харківські вчені знайшли залишки наднової зорі

10 березня 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залишки наднової зорі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчені з Харківського Радіоастрономічного інституту вивчили залишки наднової зорі Кассіопея А. Вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Читайте також:

Деталі

Вчені використовували український радіотелескоп "ГУРТ". В результаті спостережень, проведених з травня по жовтень 2019 року, вони змогли знайти залишки наднової зорі. Науковці виміряли її абсолютний інтегральний спектр. Це вдалося вперше зробити з рекордною точністю та роздільною здатністю.

"Це дало змогу визначити величини основних параметрів (температуру, величину іонізації та міру емісії) матерії всередині й зовні цього залишку наднової, який розташовується у нашій Галактиці — на відстані приблизно 11 тисяч світлових років від Землі — та є одним із наймолодших відомих залишків наднової (його вік — близько 350 років)", — йдеться в повідомленні.

Головне досягнення науковців — розроблення методу досліджень еволюції параметрів середовища всередині й зовні залишку наднової Кассіопеї А у часі.

Нагадаємо, астрофотограф зі США Ендрю Маккарті зробив дивовижний знімок Місяця. Він показав, як виглядає єдиний природний супутник планети Земля у високій роздільній здатності.

Також ми писали, що нещодавно відкритий астероїд 2023 DW має невеликі шанси зіткнутися з Землею. Він посідає перше місце у "списку ризику" Європейського космічного агентства для навколоземних об’єктів з імовірністю зіткнення з нашою планетою приблизно один до 625 у День Святого Валентина, 14 лютого 2046 року.

Додамо, вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:42 За сонце доведеться заплатити: що зміниться в погоді на вихідних — синоптик

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

21:13 "Нова пошта" ввела новий сервіс: тепер можна керувати кур'єром

20:57 Норвегія спільно зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:12 Подоляк заявив, що ім'я розстріляного росіянами українського військового майже встановлено

20:00 Секрети щастя від медичних фахівців: рекомендації для кожного

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

19:39 Лукашенко намагається знайти нове заступництво замість російського, — Подоляк

19:36 Прогожин оголосив про відкриття десятків центрів набору до ПВК "Вагнера"

Новина з відео

21:20 Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

Новина з відео

20:33Зеленський розповів про засідання Ставки та потреби України на фронті

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Новина з відео

19:25 Що приготувати у Великий піст: рецепт соковитих овочевих котлет на кожен день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:41 Франція і Британія домовилися про спільне тренування українських військових: подробиці

Новина з відео

18:38 Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії

Новина з відео

18:30 Рівень експорту зерна з портів Одещини за тиждень зріс вдвічі

Новина з відео

18:10 Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії: деталі

Новина з відео

17:30 Маленька одеситка Олександра Паскаль змогла повернутися до життя після втрати ніжки

Новина з відео

19:39Зірки відстоюють можливість виїзду за кордон: заяви українських селебрітіс

Ексклюзив

19:26Залужний та Буданов на колінах провели в останню путь загиблого героя України Да Вінчі

Ексклюзив

17:32"Рука допомоги": як держава перетворює малозабезпечених безробітних на бізнесменів

Ексклюзив

17:00Екологічна катастрофа: коли зникне Куяльницький лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Актуальне по темі

None 10 Березень 21:42

За сонце доведеться заплатити: що зміниться в погоді на вихідних — синоптик

None 10 Березень 21:49

Зеленський розповів учасникам американського форуму, як живуть українці в умовах війни

None 10 Березень 21:12

"Нова пошта" ввела новий сервіс: тепер можна керувати кур'єром

None 10 Березень 21:15

Норвегія спільно зі США передасть Україні дві системи ППО NASAMS

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB