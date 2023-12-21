Ученые сделали новое открытие на Марсе — планета оказалась не совсем мертвой

Марс — четвертая планета от Солнца. Фото: istockphoto.com

Ранее ученые считали, что Красная планета является мертвой в геологическом плане. Это значит, что вулканическая активность не происходит здесь уже слишком давно. Однако новое неожиданное открытие убедило в обратном.

Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале JGR Planets, на Марсе обнаружили признаки относительно недавней вулканической активности, это свидетельствует, что планета может быть "жива". Следовательно, под ее поверхностью происходят неожиданные процессы, пишет ScienceAlert.

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Как отмечается в научной работе, выявить признаки вулканической активности, проявлявшейся на протяжении последних 120 млн лет, удалось в области под названием Равнина Элизий (Elysium Planitia) с помощью спутниковых изображений и георадара.

Установлено, что поверхность Равнины Элизий состоит из вещества, которое за последние 120 млн лет выбросили на поверхность более 40 извержений. Некоторые извержения имели просто огромные масштабы. К примеру, одно из самых больших выбросило 16 тысяч кубических километров расплавленной породы, покрывая территорию размером почти с Аляску.

Некоторые участки на поверхности Равнины Элизии, созданные неожиданно молодыми потоками лавы. Последняя активность, которую удалось зафиксировать, произошла примерно 1 млн лет назад.

Вулканическая трещина в районе Церберовой ямки Elysium Planitia, которой всего несколько десятков тысяч лет. Изображение: NASA

Ученые полагают, что жерла, из которых вырывалась лава, могли также выбросить огромные потоки грунтовых вод, что привело к мощным взрывам и сформировало отдельные участки поверхности Марса.

Не исключено, что некоторые особенности местного ландшафта, созданные лавой, взаимодействующей с водяным льдом или жидкой водой, и вызвали извержение водяного пара. Это многое изменяет в понимании геологической истории Красной планеты.

Это важное открытие, ведь на Земле горячие источники, вызванные такой геологической активностью, наполнены микробной жизнью. Так что на Марсе в подобных участках ландшафта также могла возникнуть внеземная жизнь.

По словам ученых, равнина Элизий имеет очень важное значение не только для понимания вулканической истории Марса, но и для понимания того, где может скрываться вода под поверхностью планеты. Ученые полагают, что на небольшой глубине до сих пор находятся огромные залежи водяного льда.

Кроме того, авторы исследования говорят, что, возможно, вулканическая активность на Марсе происходит даже сейчас, просто ее признаки еще не обнаружены.

Учитывая, что Равнина Элизий расположена в экваториальном регионе Марса, где легче всего посадить космический корабль с астронавтами, представление о наличии воды и понимании механизмов ее выхода жизненно важны для будущих миссий на Красную планету.

Ранее мы писали, что на Марсе официально обнаружили признаки жизни в области, где когда-то существовало озеро.

Напомним, мы рассказывали, что ученые впервые в истории зафиксировали уникальное космическое явление, произошедшее с атмосферой Марса.

Также мы публиковали удивительные фото зимнего марсианского ландшафта, который совсем не похож на земной.