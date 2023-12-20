Солнечная система может прятать планеты, украденные миллиарды лет назад

Гигантская планета возле солнечной системы. Изображение: NASA

Похоже, ученые приблизились к раскрытию "преступления", совершенного нашим Солнцем миллиарды лет назад. Модели планетарной эволюции показали, что на краю Солнечной системы могут быть скрыты украденные планеты, размером с Марс или Меркурий.

Доказательства удалось найти астрофизику из Принстонского университета Амиру Сираджу, поделившемуся ими в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv, пишет New Scientist.

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Как отметил специалист, его предположение о существовании таких планет основываются на новых исследованиях скоплений молодых звезд, где формируется большинство планет.

Ученый объяснил, что звезды обычно не рождаются одинокими и связаны гравитацией со своими соседками. Такая связь позволяет им взаимодействовать не только между собой, но и со своими зарождающимися планетами.

В то же время, могут возникать такие случаи, когда гравитационное тяготение звезды-соседки похищает одну из планет от материнской звезды, захватывая ее на окраине системы.

Какие планеты могут стать жертвами похищения?

Исследование показало, что для похищения подходят небольшие каменистые миры, такие как Меркурий или Марс.

В то время как планеты, похожие на нашу Землю или газовые гиганты по типу Юпитера крайне тяжело оторвать от материнской звезды.

Молодая солнечная система. Изображение: NASA/JPL

Какие доказательства существования украденных планет нашел ученый?

Сопоставив имеющиеся данные, Сирадж узнал, сколько малых планет могло захватить Солнце, когда оно еще находилось в своем звездном детстве миллиарды лет назад.

Результаты показали, что в окрестностях Солнечной системы, вероятно, может быть скрыто от одной до трех похищенных планет, общая масса которых достигает массы Марса, или от двух до пяти планет, масса которых достигает массы Меркурия.

Астрофизик предполагает, что эти планеты, если они действительно существуют, скрываются на расстоянии сотен или тысяч астрономических единиц (расстояние от Земли до Солнца).

Значение открытия для науки и дальнейшие шаги

Как отмечает автор научного труда, если хотя бы одна такая планета действительно существует, это даст человечеству уникальную возможность посетить экзопланету без необходимости преодолевать огромные расстояния между звездами.

Однако впереди кропотливый труд, который докажет или опровергнет существование украденных планет.

Сейчас найти их достаточно проблематично, учитывая, насколько темной должна быть такая далекая от Солнца часть системы.

"Чтобы найти такую планету, нужно, чтобы все сложилось невероятно удачно, ведь она будет очень слабой (плохо видимой из-за нехватки света — Ред.), но последствия будут огромными", — заявил ученый.

Астрофизик надеется, что обсерватория Веры Рубин, которая должна заработать на полную мощность в 2025 году, сможет обнаружить любой из этих миров в диапазоне от 400 до 700 тыс. а.е.

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