Сонячна система може ховати планети, викрадені мільярди років тому

Гігантська планета біля Сонячної системи. Зображення: NASA

Схоже вчені наблизилися до розкриття "злочину", вчиненого нашим Сонцем мільярди років тому. Моделі планетарної еволюції показали, що на краю Сонячної системи можуть бути сховані викрадені планети, розміром із Марс або Меркурій.

Докази вдалося знайти астрофізику з Прінстонського університету Аміру Сіраджу, який поділився ними у дослідженні, опублікованому на сайті препринтів arXiv, пише New Scientist.

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Викрадення в масштабах космосу — як це відбувається?

Як зазначив фахівець, його припущення існування таких планет ґрунтуються на нових дослідженнях скупчень молодих зірок, де формується більшість планет.

Науковець пояснив, що зірки зазвичай не народжуються самотніми й пов'язані гравітацією зі своїми сусідками. Такий зв’язок дозволяє їм взаємодіяти не лише між собою, але й зі своїми планетами, що лише зароджуються.

Водночас можуть виникати такі випадки, коли гравітаційне тяжіння зірки-сусідки викрадає одну з планет від материнської зірки, захоплюючи її на околиці системи.

Які планети можуть стати жертвами викрадення?

Дослідження показало, що для викрадення підходять невеликі кам’янисті світи, такі як Меркурій або Марс.

Тоді як планети, схожі на нашу Землю або газові гіганти по типу Юпітера вкрай важко відірвати від материнської зірки.

Молода Сонячна система. Зображення: NASA/JPL

Які докази існування вкрадених планет знайшов вчений?

Зіставивши наявні дані, Сірадж дізнався, скільки малих планет могло захопити Сонце, коли воно ще перебувало у своєму зоряному дитинстві мільярди років тому.

Результати показали, що на околицях Сонячної системи, ймовірно, може бути сховано від однієї до трьох викрадених планет, загальна маса яких сягає маси Марсу, або ж від двох до п'яти планет, маса яких сягає маси Меркурію.

Астрофізик припускає, що ці планети, якщо вони дійсно існують, ховаються на відстані сотень або тисяч астрономічних одиниць (відстань від Землі до Сонця).

Значення відкриття для науки та подальші кроки

Як зазначає автор наукової праці, якщо хоч одна така планета справді існує, це дасть людству унікальну можливість відвідати екзопланету без необхідності долати величезні відстані між зірками.

Проте, попереду кропітка праця, яка доведе або спростує існування вкрадених планет.

Наразі знайти їх досить проблематично, зважаючи наскільки темною має бути така далека від Сонця частина системи.

"Щоб знайти таку планету, потрібно, щоб все склалося неймовірно вдало, адже вона буде дуже слабкою (погано видимою через брак світла — Ред.), але наслідки будуть величезними", — заявив вчений.

Астрофізик сподівається, що обсерваторія Вєри Рубін, яка має запрацювати на повну потужність 2025 року, зможе виявити будь-який з цих світів у діапазоні від 400 до 700 тис. а.о.

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