На Марсе заметили уникальное явление, произошедшее впервые в истории — видео

Четвертая от Солнца планета — Марс. Фото: istockphoto.com

Впервые за всю историю наблюдений за Красной планетой ученым удалось зафиксировать действительно уникальное явление, из-за которого атмосфера на стороне Марса, обращенная к Солнцу, увеличилась почти в четыре раза за обычный размер.

Как сообщает NASA, стать свидетелями этого события им помог орбитальный аппарат под названием MAVEN (сокращение от Mars Atmosphere and Volatile Evolution), который наблюдал как за атмосферой Марса, так и за ее реакцией на поведение Солнца с 2014 года.

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MAVEN зафиксировал исчезновение потока заряженных частиц солнечного ветра на Марсе.

Исчезновение солнечного ветра такого масштаба — крайне редкое явление, обусловленное увеличением солнечной активности.

Так, это специфическое солнечное событие привело к фатальным изменениям в магнитосфере и ионосфере Красной планеты. В отсутствие давления солнечного ветра марсианская атмосфера и магнитосфера значительно расширились.

Ученые заметили, что атмосфера на стороне Марса, обращенная к Солнцу, увеличилась почти в четыре раза за свой обычный размер — с обычных 800 км до 3000 км.

При этом наблюдались уникальные эффекты — выталкивание магнитного поля Солнца за пределы ионосферы и создание электромагнитной тишины между солнечным ветром и магнитосферой.

Два дня спустя после того, как почти пустой шторм прошел через Марс, атмосфера вокруг Красной планеты вновь установилась до своего первоначального состояния.

Взаимодействие солнечного ветра с атмосферой Марса. Изображение: NASA

Как это событие повлияло на исследование и понимание Красной планеты?

Исследователи изучили, как экстремальные солнечные события — и их отсутствие — влияют на атмосферу планеты, что ценно для понимания ее эволюции.

Главный исследователь миссии MAVEN Шеннон Карри подозревает, что подобные события были распространены во время ранней эволюции Марса 3-4 миллиарда лет назад, когда наше Солнце было более огненным, чем сейчас, и, возможно, взрывалось штормами раз в неделю или даже каждый день. Такие экстремальные явления, вероятно, повлекли за собой высыхание Красной планеты, мира, на котором, как предполагают ученые, когда-то содержалась жидкая вода и условия, благоприятные для жизни.

Полученные данные также влияют на наше понимание планет подобных Земле вне нашей Солнечной системы и того, как они взаимодействуют со звездами-хозяевами.

Какое значение зафиксированное событие имеет для науки?

Ученые надеются, что подобные исследования помогут лучше понять физические процессы, приводящие к потере атмосферы и воды на Красной планете.

Не исключено, что подобное может повториться на протяжении нескольких следующих лет, ведь солнечная активность достигнет своего пика, который, как ожидается, состоится в июле 2025 года, а возможно даже в конце 2024 года.

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