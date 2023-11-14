Космическая станция Starlab — что известно о высокотехнологичной замене МКС

Будущая космическая станция Starlab. Изображение: Voyager Space

Ученые строят достойную и высокотехнологичную замену Международной космической станции (МКС). Аванпост, названный Starlab, должен стать туристическим центром, а также центром исследований и производства, способствующим росту внеземной экономики.

В чем уникальность новой космической станции Starlab, как она будет выглядеть и кто будет заниматься ее строительством и запуском, пишет New Atlas.

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Так, отмечается, что МКС должны вывести из эксплуатации в 2030 году. В то время как Starlab планируют запустить, по некоторым источникам, в 2027 году, а другим — в 2028 году.

Созданием и запуском на орбиту Земли одной новой космической станции будут заниматься:

Европейское космическое агентство (ESA);

Частная европейская компания Airbus Defence and Space;

Частная американская компания Voyager Space.

Известно, что между ними уже было заключено соответствующее трехстороннее технологическое соглашение.

Следует заметить, что станция Starlab будет иметь гораздо меньший размер, чем МКС, но технологически она будет гораздо лучше.

Как будет выглядеть будущая комическая станция Starlab Фото: ESA

Судя по представленным проектным изображениям, новый аванпост будет состоять из трех модулей:

1. Жилищный

Жилой модуль на 340 кубических метров будет рассчитан на экипаж из четырех человек. К нему могут присоединяться космические корабли благодаря универсальной стыковочной системе.

2. Научный

Он будет размещен рядом с жилым и будет иметь места для крепления оборудования для проведения экспериментов. Кроме того, научный модуль будет иметь роботизированный манипулятор.

3. Технический

В третьем модуле будут размещены двигатели для поддержания правильного положения станции в космосе, а также солнечные панели для снабжения Starlab электроэнергией.

Космическая станция Starlab — вид спереди. Фото ESA

Как заявила ESA, будет создана вся необходимая инфраструктура, которая обеспечит "жизнь" орбитального комплекса, куда смогут прилетать как пилотируемые, так и грузовые космические корабли.

При этом станцию могут использовать не только государственные организации, но и частные компании.

Вторую космическую станцию свободного полета на низкой околоземной орбите будут строить компании Nanoracks (США), Voyager Space (Европа) и Lockheed Martin (США). Об этом они объявили еще 21 октября.

Что известно о МКС

25 лет назад на орбиту был запущен первый модуль МКС, а спустя некоторое время станция превратилась в 100-тонный орбитальный научный комплекс. Внутренний объем всей международной космической станции составляет 916 кубических метров.

На МКС побывали сотни астронавтов и были проведены тысячи исследований. Но через 7 лет станция окончит свою работу и будет затоплена в Тихом океане. Все это связано с тем, что станция технологически устарела и скоро станет опасной для астронавтов.

Ранее сообщалось, что в космос отправят первый в мире деревянный спутник из магнолии.

Напомним, мы писали, NASA создало приложение, через которое над Землей можно увидеть МКС.

Также мы рассказывали, что ученые научились притягивать космические объекты с помощью электронной пушки, стреляющей отрицательно заряженными электронами.