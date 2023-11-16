Мощная гамма-вспышка нарушила ионосферу Земли — ученые рассказали об опасности

Вспышка гамма-излучения, поразившая планету Земля. Изображение: IHEP

Верхним, невидимым человеческим глазом, слоем Земли является ионосфера, которая способна ионизироваться, то есть превращать атомы и молекулы в ионы из-за воздействия солнечной радиации. Таким образом она помогает создавать барьер, обеспечивая защиту планете и ее атмосфере от различных космических факторов. Но теперь ученые обнаружили, что на ионосферу способно влиять не только Солнце, но даже взрывающаяся звезда. Причем находясь на расстоянии более 2 млрд световых лет.

Это событие изрядно поразило научный мир. Детали рассказали исследователи в новом труде, обнародованном в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.

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9 октября 2022 года ученые зафиксировали вспышку гамма-излучения (GRB), известную как GRB 221009A (Неофициальное название — BOAT — это первые буквы словосочетания Brightest Of All Time, то есть Самая яркая за все время). Это был необычайно яркий и длинный гамма-всплеск, длившийся более пяти минут.

Анализ показал, что GRB 221009A был в 70 раз ярче, чем любой другой всплеск ранее наблюдавшегося гамма-излучения. Считается, что этот взрыв выделил столько энергии за очень короткое время, сколько выделяет Солнце за миллиарды лет.

Источник возникновения вспышки расположен в 2 млрд световых лет от нас в другой галактике. Предполагается, что BOAT возник вследствие взрыва массивной звезды.

В новом исследовании ученые решили изучить вопрос, повлияло ли это событие на атмосферу нашей планеты и были шокированы, ведь ионосфера была нарушена.

Замедленная съемка GRB 221009A. Изображение: NASA

Как вспышка гамма-излучения повлияла на ионосферу?

Наблюдения Международной лаборатории гамма-астрофизики (Integral) Европейского космического агентства (ESA) показали, что вспышка изменила электрические поля ионосферы вплоть до слоев, ближайших к нашей планете.

Так, ионосфера начинается с отметки в 50 км над поверхностью Земли и простирается на высоту 950 км. Все, что расположено выше отметки 350 км, называется верхней частью ионосферы. Ученые заметили изменения в этой части на высоте около 500 км. Также авторы исследования указывают на то, что влияние BOAT распространилось и на некоторые нижние части ионосферы.

Эти данные очень важны, ведь жизнь на Земле зависит от того, насколько стабильна ее атмосфера.

Так выглядел гамма-всплеск BOAT через час после возникновения. Фото: NASA

Стоит ли человечеству волноваться по этому поводу?

Возмущение ионосферы было распознано с самого начала, но его подлинные масштабы стали более ясными, когда исследователи начали анализировать данные — оно достигло нижних слоев ионосферы, примерно на 50 км в высоту, толкая ее ниже к земле.

"По сути, мы можем сказать, что ионосфера "переехала" вниз на более низкую высоту, и мы обнаружили это в том, как радиоволны отражаются вдоль ионосферы", — объяснила физик ESA Лаура Хейс.

GRB 221009A был настолько мощным, что активировал детекторы молнии в Индии и возмущал ионосферу в течение многих часов после взрыва. И все же исследователи подчеркивают, что смертельных последствий для человечества этот космический взрыв не повлек за собой.

Воздействие на ионосферу заставило людей задуматься, может ли такое событие повредить озоновый слой, вызвав массовое вымирание.

Ученые уверяют, что подобное событие в далекой галактике вряд ли приведет к катаклизму на Земле, но сверхновые вспыхивают и в нашей галактике. GRB гораздо ближе к дому может иметь разрушительные последствия.

Чтобы лучше понять вероятность такого сценария, исследователи должны понять взаимосвязь между ионосферой и гамма-всплесками. Для этого команда собирает больше данных.

Радует только то, что предыдущие GRB не имели такого влияния на атмосферу, а такие, как BOAT, долетают до Земли лишь раз в 10 000 лет.

GRB от взрыва сверхновой звезды может изменить ионосферу Земли. Изображение: ESA/ATG Europe

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