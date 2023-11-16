Потужний гамма-спалах порушив іоносферу Землі — вчені розповіли про небезпеку

Спалах гамма-випромінювання, що вразив планету Земля. Зображення: IHEP

Верхнім, невидимим людським оком, шаром Землі є іоносфера, яка здатна іонізуватися, тобто перетворювати атоми та молекули на іони через вплив сонячної радіації. Таким чином, вона допомагає створювати бар'єр, забезпечуючи захист планеті та її атмосфері від різних космічних чинників. Та тепер вчені виявили, що на іоносферу здатне впливати не тільки Сонце, а й навіть зірка, що вибухає. Причому знаходячись на відстані понад 2 млрд світлових років.

Ця подія неабияк вразила науковий світ. Деталі розповіли дослідники у новій праці, оприлюдненій в журналі Nature Communications, пише IFLScience.

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Що за потужний спалах з космосу порушив іоносферу Землі?

9 жовтня 2022 року вчені зафіксували спалах гамма-випромінювання (GRB), відомий як GRB 221009A (Неофіційна назва — BOAT — це перші літери словосполучення Brightest Of All Time, тобто Найяскравіший за весь час). Це був надзвичайно яскравий і довгий гамма-спалах, який тривав понад п'ять хвилин.

Аналіз показав, що GRB 221009A був у 70 разів яскравішим, ніж будь-який інший сплеск гамма-випромінювання, що раніше спостерігався. Вважається, що цей вибух виділив стільки ж енергії за дуже короткий час, скільки виділяє Сонце за мільярди років.

Джерело виникнення спалаху розташоване на відстані 2 млрд світлових років від нас в іншій галактиці. Припускають, що BOAT виник унаслідок вибуху масивної зірки.

У новому дослідженні вчені вирішили вивчити питання, чи вплинула ця подія на атмосферу нашої планети, і були шоковані, адже іоносфера була порушена.

Уповільнена зйомка GRB 221009A. Зображення: NASA

Як спалах гамма-випромінювання вплинув на іоносферу?

Спостереження Міжнародної лабораторії гамма-астрофізики (Integral) Європейського космічного агентства (ESA) показали, що спалах змінив електричні поля іоносфери аж до шарів, найближчих до нашої планети.

Так, іоносфера починається з позначки в 50 км над поверхнею Землі та простирається на висоту 950 км. Усе, що розташоване вище за позначку 350 км, називається верхньою частиною іоносфери. Вчені помітили зміни в цій частині на висоті приблизно 500 км. Також автори дослідження вказують на те, що вплив BOAT поширився й на деякі нижні частини іоносфери.

Ці дані дуже важливі, адже життя на Землі залежить від того, наскільки стабільною є її атмосфера.

Такий вигляд мав гамма-сплеск BOAT через годину після виникнення. Фото: NASA

Чи варто людству хвилюватися з цього приводу?

Збурення іоносфери було розпізнано з самого початку, але його справжні масштаби стали більш ясними, коли дослідники почали аналізувати дані — воно досягло нижніх шарів іоносфери, приблизно на 50 км у висоту, штовхаючи її нижче до землі.

"По суті, ми можемо сказати, що іоносфера "переїхала" вниз на нижчу висоту, і ми виявили це в тому, як радіохвилі відбиваються вздовж іоносфери", — пояснила фізик ESA Лаура Хейс.

GRB 221009A був настільки потужним, що активував детектори блискавки в Індії та збурював іоносферу протягом багатьох годин після вибуху. І все ж дослідники підкреслюють, що смертельних наслідків для людства цей космічний вибух не спричинив.

Вплив на іоносферу змусив людей задуматися, чи може така подія пошкодити озоновий шар, спричинивши масове вимирання.

Тож вчені запевняють, що подібна подія у далекій галактиці навряд чи призведе до катаклізму на Землі, але наднові спалахують і в нашій галактиці. GRB набагато ближче до дому може мати руйнівні наслідки.

Щоб краще зрозуміти ймовірність такого сценарію, дослідники повинні зрозуміти взаємозв’язок між іоносферою та гамма-сплесками. Для цього команда збиратиме більше даних.

Радує тільки те, що попередні GRB не мали такого впливу на атмосферу, а такі як BOAT долітають до Землі лише раз на 10 000 років.

GRB від вибуху наднової зірки може змінити іоносферу Землі. Зображення: ESA/ATG Europe

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