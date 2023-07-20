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Мимо Земли незаметно пролетел потенциально опасный астероид

20 июля 2023 16:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мимо Земли незаметно пролетел потенциально опасный астероид
Астероид в космосе. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Опасный астероид под названием 2023 NT1 пролетел мимо Земли. Его ширина — до 60 метров. Пролет 2023 NT1 оставался незамеченным несколько дней.

Об этом сообщает Jet Propulsion Laboratoty.

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Астрономы зафиксировали 2023 NT1 только через два дня. До этого он был освещен солнечным светом.

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Траектория астероида 2023 NT1. Фото: Tony Dunn / Twitter

Опасный астероид, летевший со скоростью 23,8 километра в секунду, приблизился к планете 13 июля. Он находился на очень близком расстоянии. 2023 NT1 удалось заметить с помощью системы телескопов ATLAS. После этого его увидели и другие обсерватории.

Размер астероида — от 26 до 59 метров. Если бы он столкнулся с Землей, то мог бы образовать кратер диаметром в два километра.

2023 NT1 попал в список опасных для Земли астероидов. Его следующее сближение с планетой ожидается в июле 2026 года.

Напомним, аппарат BepiColombo совершил первый пролет над Меркурием. Он зафиксировал, как на планете создаются рентгеновские полярные сияния.

Также мы писали, что ученые совершили открытие, что перевернуло вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Добавим, телескоп Hubble зафиксировал галактику под названием ESO 174-1, которая имеет форму облака. К тому же она граничит с Млечным Путем.

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