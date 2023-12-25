Земля способна пережить гибель Солнца — какая судьба ждет человечество

Солнце превращается в красного гиганта. Изображение: NASA

Уже через 5 млрд лет наше Солнце начнет свой путь к неизбежной смерти, превратившись в красного гиганта, а впоследствии в белого карлика, то есть мертвую звезду. Это событие может не уничтожить Землю, но что будет ждать человечество?

Ответ дали ученые в своем новом исследовании, пишет New Scientist.

Читайте также:

Какова будет смерть Солнца?

Известно, что примерно за 5 млрд лет наше Солнце сожжет все запасы водорода, которые поддерживают его жизнедеятельность и расширится примерно в 200 раз, превратившись в красного гиганта. Красный гигант, который был когда-то нашим Солнцем, поглотит Меркурий, Венеру и Землю.

Во время фазы красного гиганта Солнце не только расширится, но и станет горячее, поскольку ядерные реакции в его ядре будут вытекать наружу в поисках свежих источников водородного топлива, ближе к солнечной поверхности.

В течение следующего миллиарда лет Солнце снова сожмется и станет звездным трупом, который называют белым карликом.

Хотя белые карлики уже не осуществляют ядерных реакций, их температура может оставаться высокой в течение длительного времени из-за теплового излучения. С течением времени они постепенно охлаждаются и переходят в стадию темных белых карликов (это превращение может длиться миллиарды лет).

Красная карликовая звезда, похожая на Проксиму Центавра. Изображение: NASA

Смерть Солнца — какие сценарии прогнозируют ученые?

Когда Солнце превратится в красного гиганта, температура поверхности Земли еще до поглощения станет достаточно высокой, чтобы испарились все океаны. Это покроет планету соляными равнинами и дюнами.

Исчезновение воды также приведет к тому, что остановится тектоника плит, и в определенный момент станет достаточно жарко, чтобы начали плавиться горные породы. Но к этому времени большинство всего живого на планете погибнет от жажды и высокой температуры.

То есть даже если Солнце все же не поглотит Землю, то зажарит ее и сделает непригодной для существования форм жизни. По крайней мере, для растений, животных и людей. Выжить наверняка смогут археи, протисты, некоторые виды бактерий или вирусов.

Однако ученый Шреяс Виссапрагада из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе утверждает, что Земля может пережить превращение Солнца в красного гиганта, благодаря тому, что усиленный солнечный ветер вытолкнет планету с существующей орбиты и "сдует" на безопасное расстояние. Но вряд ли такое "путешествие" переживут люди. Вероятно, смерть будет довольно страшная и жуткая.

Но у ученых есть и относительно хорошие новости:

"Когда Солнце станет красным гигантом, зона пригодности для жизни расширится. Мы знаем, что на спутниках Юпитера и Сатурна много воды, поэтому в пределах нашей Солнечной системы может появиться второе поколение пригодных для жизни планет", — заявил астроном из Чикагского университета Рафаэль Луке.

Красный гигант рядом с планетой. Изображение: Getty Images

Почему ученые полагают, что Земля может пережить смерть Солнца?

К такому выводу пришли, наблюдая за далекой планетой 8 Ursae Minoris b, или Халла. Планета, являющаяся газовым гигантом, вращается вокруг своей звезды — 8 Umi или Пекду. Пока звезда является белым карликом, то есть мертвой.

Пекду, превратившись на время в красного гиганта, должна была полностью поглотить орбиту Халлы, уничтожив ее. Но планете каким-то образом удалось пережить этот страшный смертный приговор во Вселенной.

Однако есть и ложка дегтя. Если Земля окажется на орбите белого карлика, ей все равно угрожает опасность. В ноябре 2022 года Эббигейл Элмс из Уорикского университета в Великобритании вместе с коллегами обнаружили систему белых карликов на расстоянии 90 световых лет от нас, которая была завалена останками мертвых планет.

Выяснилось, что белые карлики обладают чрезвычайно сильной поверхностной гравитацией, которая создает экстремальные приливные силы на ближайших уцелевших планетах, которые может буквально разорвать на части.

Орбитальный материал затем закручивается по спирали на белом карлике. Если такая судьба постигнет Землю, это будет означать, что ей удалось избежать гибели от огня, но теперь ее разрывает в клочья.

Раньше мы рассказывали, спасет ли ядерное оружие Землю от больших астероидов.

Напомним, мы писали, как изменится Земля, когда Юпитер станет звездой.

Также мы сообщали, какой была бы жизнь на Земле с двумя лунами.