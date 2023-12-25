Земля здатна пережити загибель Сонця — яка доля чекає на людство

Сонце перетворюється на червоного гіганта. Зображення: NASA

Вже через 5 млрд років наше Сонце почне свій шлях до неминучої смерті, перетворившись на червоного гіганта, а згодом на білого карлика, тобто мертву зірку. Ця подія може не знищити Землю, але що чекатиме на людство?

Відповідь надали науковці у своєму новому дослідженні, пише New Scientist.

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Відомо, що приблизно за 5 млрд років наше Сонце спалить усі запаси водню, які підтримують його життєдіяльність і розшириться приблизно у 200 разів, перетворившись на червоного гіганта. Червоний гігант, який колись був нашим Сонцем, поглине Меркурій, Венеру та Землю.

Під час фази червоного гіганта Сонце не лише розшириться, але й ставатиме все гарячішим, оскільки ядерні реакції в його ядрі витікатимуть назовні в пошуках свіжих джерел водневого палива, ближче до сонячної поверхні.

Впродовж ще наступного мільярда років Сонце знову стиснеться і стане зоряним трупом, який називають білим карликом.

Хоча білі карлики вже не здійснюють ядерних реакцій, їхня температура може залишатися високою впродовж тривалого часу внаслідок теплового випромінювання. З часом вони поступово охолоджуються і переходять у стадію темних білих карликів (це перетворення може тривати мільярди років).

Червона карликова зірка, схожа на Проксиму Центавра. Зображення: NASA

Смерть Сонця — які сценарії прогнозують вчені?

Коли Сонце перетвориться на червоного гіганта, температура поверхні Землі, ще до поглинання, стане достатньо високою, аби випарувалися всі океани. Це вкриє планету соляними рівнинами та дюнами.

Зникнення води також призведе до того, що зупиниться тектоніка плит, і в певний момент стане достатньо спекотно, щоб почали плавитися гірські породи. Але до цього часу більшість усього живого на планеті загине від спраги та високої температури.

Тобто, навіть якщо Сонце все ж не поглине Землю, то засмажить її та зробить непридатною для існування форм життя. Принаймні для рослин, тварин та людей. Вижити напевно зможуть археї, протисти, деякі види бактерій або вірусів.

Проте, науковець Шреяс Віссапрагада з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Массачусетсі стверджує, що Земля може пережити перетворення Сонця на червоного гіганта, завдяки тому, що посилений сонячний вітер виштовхне планету з орбіти, що існує та "здує" її на безпечну відстань. Але навряд чи таку "подорож" переживуть люди. Імовірно смерть буде доволі страшна та моторошна.

Але у вчених є й відносно добрі новини:

"Коли Сонце стане червоним гігантом, зона придатності для життя розшириться. Ми знаємо, що на супутниках Юпітера і Сатурна є багато води, тому в межах нашої Сонячної системи може з'явитися друге покоління придатних для життя планет", — заявив астроном з Чиказького університету Рафаель Луке.

Зірка червоний гігант поруч із планетою. Зображення: Getty Images

Чому вчені вважають, що Земля може пережити смерть Сонця?

До такого висновку прийшли, спостерігаючи за далекою планетою 8 Ursae Minoris b, або Халла. Планета, що є газовим гігантом, обертається навколо своєї зірки — 8 Umi або Пекду. Наразі зірка є білим карликом, тобто мертвою.

Пекду, перетворившись на якийсь час на червоного гіганта, повинна була цілком поглинути орбіту Халли, знищивши її. Але планеті якимось чином вдалося пережити цей найстрашніший смертний вирок у Всесвіті.

Однак є й ложка дьогтю. Якщо Земля опиниться на орбіті білого карлика, їй все одно загрожуватиме небезпека. У листопаді 2022 року Еббігейл Елмс з Уорікського університету у Великій Британії разом із колегами виявили систему білих карликів на відстані 90 світлових років від нас, яка була завалена рештками мертвих планет.

З’ясувалося, що білі карлики мають надзвичайно сильну поверхневу гравітацію, яка створює екстремальні приливні сили на найближчих вцілілих планетах, що їх може буквально розірвати на частини.

Орбітальний матеріал потім закручується по спіралі на білому карлику. Якщо така доля спіткає Землю, то це означатиме, що їй вдалося уникнути загибелі від вогню, але тепер її розриває на шматки.

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