Танцует среди кучи звезд — ученые заметили уникальную галактику

Галактика NGC 1566, открытая космическим телескопом Хаббл. Фото: Pinterest

Исследователи увидели галактику NGC 1566, которая исполняет "танец" среди большого количества звезд. Галактику, которую в космическом пространстве запечатлел известный телескоп Хаббл, ученые еще называют "Испанской танцовщицей".

Об этом сообщает Space.

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Что известно о галактике NGC 1566

Эта галактика расположена на расстоянии, которое составляет около 60 миллионов световых лет от нашей планеты. Место расположения — это южное созвездие Дорадо. А фотография, сделанная космическим телескопом, демонстрирует роскошный "дизайн" этой галактики.

По словам ученых, у нее есть два спиральных рукава, которые по длине составляют более 100 тысяч световых лет. Каждая из этих дуг совершает движения, напоминающие движения танцоров. Спиральные рукава — это скопление звезд ярко-голубых оттенков, места образования звезд розового цвета и закрученная пыль между звездами.

Галактика NGC 1566, известная, как "Испанская танцовщица". Фото: NASA

Согласно наблюдениям, в этой галактике есть слабые полосы, поэтому она является промежуточной спиральной галактикой. Впрочем, исследователи заметили, что, несмотря на яркое ядро, у нее нет четкой перемычки в центральной части.

"Группы галактик отличаются от скоплений размером и массой: скопления могут содержать сотни галактик, тогда как группы — несколько десятков галактик. Во время работы с группами астрономы не обязательно вооружены знаниями о размере отдельных галактик, и поэтому должны выяснить, действительно ли они расположены относительно близко друг от друга в космосе, или некоторые из них, на самом деле, гораздо ближе или намного дальше", — говорят ученые из Европейского космического агентства.

Что известно о телескопе Хаббл

Космический телескоп Хаббл — это американский телескоп, являющийся совместным проектом компании NASA и Европейского космического агентства. За все время своей работы телескоп сделал фотографии 22 тысяч объектов в космическом пространстве.

Космический телескоп Хаббл. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что в работе телескопа были разные отключения, спровоцированные неисправностью компьютера в 2021 году, он продолжает передавать новые данные и открывать новые объекты в космосе.

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