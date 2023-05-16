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В эти выходные случится уникальное астрономическое явление: что именно?

16 мая 2023 20:07
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
21 мая будем наблюдать явление "Старый месяц в объятиях молодого"
"Пепельный месяц". Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Луна не излучает, а лишь отражает свет, достигающий ее поверхности. Интенсивность и яркость освещения изменяется в зависимости от положения небесного тела в небе. 21 мая второй день новолуния, но у нас будет возможность увидеть весь лунный диск, хотя и с приглушенной примерно на 95% яркостью. Это уникальное явление называют "Старая Луна в объятиях новой" или же "пепельная луна".

О близком появлении пепельного месяца написали "NV.ua".

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Феномен пепельного света

Как правило, в новолуние Луна проходит между Землей и Солнцем, поэтому солнечный свет большей частью блокируется нашей планетой, благодаря чему мы можем увидеть лишь узкий серп света. Пепельная луна наступает тогда, когда из-за особенностей положения планетных тел Земля отражает свет не только на "серп" луны, но и на все небесное тело одновременно. Пепельный свет — это результат высокого альбедо, или отражательной способности нашей планеты.

 

Пепельное свечение помогает отслеживать изменения климата на нашей планете, ведь облачность на освещенной стороне Земли усиливает пепельный свет. Кроме того, наблюдая за освещением Луны и светом, отраженным от облаков, метеорологи могут делать прогнозы о предстоящем движении циклонов и осадков, которые они могут принести.

Напоминаем, недавно мы писали о том, почему на Марс должны улететь только женщины.

Также рассказали о том, что находится внутри Луны.

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