Ученые открыли новую планету, похожую на Сатурн — что о ней известно

Внешний вид планеты Сатурн в космосе. Фото: Pinterest

Исследователи с помощью спутника NASA TESS обнаружили новую огромную экзопланету, которую они назвали TOI-5344 b. По словам ученых, уникальностью этой новой планеты является то, что она по размеру и массе похожа на планету Сатурн.

Об этом сообщает Phys.org.

Читайте также:

Открытие новой планеты

Ученые заметили транзитный сигнал на кривой блеска TOI-5344 карлика М, расположенного на расстоянии примерно в 444 световых годах от нашей планеты. Ученые исследовали эту экзопланету и поделились подробной информацией о ней.

Во-первых, эта новая планета почти в десять раз больше и в 135 раз массивнее нашей планеты. Температура на этой экзопланете составляет примерно 679 Кельвинов, или 405.85°C. В результате изучения данных о планете ученые выяснили, что она похожа на Сатурн.

Планета Сатурна в космическом пространстве. Фото: Freepik

Если говорить о родительской звезде TOI-5344, то по радиусу она составляет примерно 0.56 солнечного радиуса, а по массе — 0.59 солнечной. Что касается ее возраста, то ученые оценивают его в 7.1 миллиард лет. Эффективная температура новой экзопланеты составляет 3496.85 °C.

Новая экзопланета — вывод

Исследователи надеются, что в будущем им удастся открыть экзопланеты, похожие на TOI-5344. Благодаря этим открытиям ученые смогут лучше понять характеристики звезд, а именно — их возникновение и развитие.

"Хотя GEMS редкие, широкое изучение TESS привело к нескольким новым открытиям. Надеемся, что с постепенным увеличением размера выборки, природа образования GEMS будет раскрыта", — утверждают ученые.

Что известно о спутнике TESS

Спутник американской компании NASA TESS — это космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным способом. Запущенный этот телескоп был в 2018 году и продолжит проводить исследования, которые помогут ученым подробнее изучить открытые и неизвестные экзопланеты на орбитах вокруг ярких звезд.

Космический телескоп NASA TESS. Фото: NASA

Напомним, мы писали о том, что исследователи компании NASA открыли новую систему с семью планетами.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые из NASA планируют напечатать дома на Луне в 3D-формате.

Также мы сообщали о том, что у NASA нашли остатки уникальной реки на Марсе.