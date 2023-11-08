Ученые открыли новую планету, похожую на Сатурн — что о ней известно

В NASA открыли новую планету, похожую на Сатурн
Исследователи с помощью спутника NASA TESS обнаружили новую огромную экзопланету, которую они назвали TOI-5344 b. По словам ученых, уникальностью этой новой планеты является то, что она по размеру и массе похожа на планету Сатурн.
Об этом сообщает Phys.org.
Открытие новой планеты
Ученые заметили транзитный сигнал на кривой блеска TOI-5344 карлика М, расположенного на расстоянии примерно в 444 световых годах от нашей планеты. Ученые исследовали эту экзопланету и поделились подробной информацией о ней.
Во-первых, эта новая планета почти в десять раз больше и в 135 раз массивнее нашей планеты. Температура на этой экзопланете составляет примерно 679 Кельвинов, или 405.85°C. В результате изучения данных о планете ученые выяснили, что она похожа на Сатурн.
Если говорить о родительской звезде TOI-5344, то по радиусу она составляет примерно 0.56 солнечного радиуса, а по массе — 0.59 солнечной. Что касается ее возраста, то ученые оценивают его в 7.1 миллиард лет. Эффективная температура новой экзопланеты составляет 3496.85 °C.
Новая экзопланета — вывод
Исследователи надеются, что в будущем им удастся открыть экзопланеты, похожие на TOI-5344. Благодаря этим открытиям ученые смогут лучше понять характеристики звезд, а именно — их возникновение и развитие.
"Хотя GEMS редкие, широкое изучение TESS привело к нескольким новым открытиям. Надеемся, что с постепенным увеличением размера выборки, природа образования GEMS будет раскрыта", — утверждают ученые.
Что известно о спутнике TESS
Спутник американской компании NASA TESS — это космический телескоп, предназначенный для открытия экзопланет транзитным способом. Запущенный этот телескоп был в 2018 году и продолжит проводить исследования, которые помогут ученым подробнее изучить открытые и неизвестные экзопланеты на орбитах вокруг ярких звезд.
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