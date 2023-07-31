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В августе можно будет дважды увидеть "суперлуние": когда наблюдать

31 июля 2023 09:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В августе можно будет дважды увидеть "суперлуние": когда наблюдать
Луна. Фото: REUTERS/Henry Romero
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В августе этого года люди смогут увидеть "суперлуние". Наблюдать за этим явлением можно будет дважды.

Об этом сообщает Sky News.

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"Суперлуние" в августе

Феномен происходит, когда полная луна находится возле своей ближайшей точки к Земле. Благодаря этому она выглядит на 14% больше и на 30%, если сравнивать с тем, когда она находится наиболее далеко от планеты.

Увидеть "суперлуние" можно во вторник, 1 августа. Она будет находиться от Земли на расстоянии 357530 км.

Второй раз наблюдать за явлением можно будет в ночь на среду, 30 августа. Луна будет на расстоянии 357 344 км до нашей планеты. Этот феномен также называют "голубой луной".

Итальянский астроном Джанлуки Маси рассказал, что последний раз два полных "суперлуния" были в течение одного месяца в 2018 году. Это явление повторится в 2037 году.

Напомним, в августе в течение нескольких недель украинцы смогут наблюдать звездопад. А лучшими днями для наблюдения ученые называют 12-13 августа.

Также мы писали, что телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал две молодые звезды, расположенные в созвездии Велла в 1470 световых годах от Земли. Однако на их фоне ученые заметили еще кое-что — космический объект в виде вопросительного знака.

Добавим, ученые обнаружили экзопланету WASP-193B, которую можно сравнить с сахарной ватой. Ее удалось заметить на расстоянии 1232 световых года от нас.

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