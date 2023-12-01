В космосе найдена река из звезд, свободно текущая между галактиками — фото

Спиральные галактики, планеты и звезды в нашей Вселенной. Фото: wallpaper.com

Астрономы натолкнулись на новое невероятное космическое явление — реку из звезд, свободно текущую межгалактическим пространством в скоплении галактик. Эта красота находится в 300 млн световых лет от планеты Земля.

Согласно исследованию, обнародованному в журнале Astronomy & Astrophysicals, ученые обнаружили огромный звездный поток, длина которого составляет примерно 1,7 млн световых лет. Он находится в скоплении галактик под названием Скопление Волос Вероники (другое название Кома Береники), поэтому получил название "Гигантский поток Волос Вероники", пишет ScienceAlert.

Читайте также:

Что известно науке о звездных потоках?

Звездные потоки достаточно распространены в галактике Млечный Путь. Считается, что они являются измельченными остатками плотных шаровидных скоплений звезд, разорванных на части приливными силами Млечного Пути.

Однако обнаружить такие потоки сложно, ведь они очень тусклые. А в межгалактическом пространстве найти такой поток еще сложнее. Ведь космос полон очень ярких вещей. Поэтому чем темнее что-то, тем больше вероятность, что астрономы не смогут это увидеть. И все же постоянно совершенствующиеся технологии дают возможность человечеству делать такие невероятные открытия.

Известно, что исследователи использовали 0,7-метровый телескоп Jeanne Rich и 4,2-метровый телескоп William Herschel, чтобы искать слабые структуры в скоплении Кома, содержащего тысячи известных галактик.

Хотя звездные потоки достаточно большие и кажутся мирными, скопление галактик является гравитационно хаотической средой, в которой массивные объекты толкают и тянут друг друга со всех сторон. Поэтому ученые удивлены, что эта звездная река все еще существует в такой среде и она так огромна.

Что говорят ученые о своей невероятной находке?

Как отметили ученые, они пытались изучить галактические гало — диффузные, сферические области разреженных звезд и темной материи, охватывающие населенные плоскости галактик. Однако наткнулись на уникальное явление.

"Этот гигантский поток пересек наш путь случайно. Мы изучали гало звезд, расположенных вокруг больших галактик", — говорит астрофизик-наблюдатель из Университета Гронингена в Нидерландах и Университета Ла-Лагуна в Испании Хавьер Роман.

Уникальность именно этого звездного потока состоит в том, что это пока самый длинный, который ученые встречали за годы исследования. Кроме того, эта очень тусклая звездная река является первой в своем роде, которую когда-либо видели за пределами Млечного Пути.

При этом очень длинный звездный поток находится не внутри галактики, а перемещается в межгалактическом пространстве внутри скопления галактик.

Гигантский поток Волос Вероники. Фото: Уильям Herschel Telescope/Román et al.

Также следует отметить, что среда, в которой находится звездная река, дала некоторые подсказки относительно происхождения потока. Ученые провели моделирование и обнаружили, что хотя и редко, такие потоки могут образовываться в скоплении галактик — из карликовой галактики, растянутой гравитацией больших галактик.

В космических терминах это не продлится долго. Но, к счастью, человечество успело увидеть уникальную структуру.

Увеличение места потока. Фото: Román et al., A&A, 2023

Как находка поможет науке в будущем?

Находка может быть использована для более детального изучения скоплений галактик и загадочной темной материи в них.

Не исключено, что подобные звездные потоки удастся обнаружить в других скоплениях. Исследователи надеются использовать большие телескопы, чтобы поближе всмотреться в эти огромные конгломерации, чтобы найти другие таинственные уголки космоса. Также они надеются поближе рассмотреть сам Гигантский потока Волос Вероники.

"Мы хотели бы понаблюдать за отдельными звездами в потоке и близ него и узнать больше о темной материи", — говорит астроном из Университета Гронингена Рейнье Пеллетье.

Ранее мы писали, ученые наткнулись на звездную систему неподалеку от нашей Солнечной системы, которая обладает уникальными свойствами.

Напомним, мы сообщали, что ученые обнаружили таинственный объект возле черной дыры, посылающий сигналы на Землю каждые 76 минут.

Также мы рассказывали, как звезды-изгнанники могут уничтожить Солнечную систему.