Между Сатурном и Ураном обнаружен таинственный объект с диском пыли, изменяющим форму

Планеты Сатурн и Уран. Фото: shutterstock.com

Ученые продолжают исследовать нашу Солнечную систему. И новые наблюдения действительно удивляют, ведь было обнаружено необычное планетарное тело, приближающееся к Солнцу так же близко, как Сатурн, и удаляющееся так же далеко, как Уран. Кроме того, вокруг странного космического объекта существует диск из пыли, который изменяет форму и может имитировать кольца, как у планет.

Свое исследование команда ученых во главе со старшим научным сотрудником Института планетарных наук в Тусоне, Аризона, Амандой Сикафуз обнародовали в издании The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

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Данное планетарное тело диаметром 218 км относится к группе кентавров (объекты, обладающие свойствами астероидов и комет, расположены между Юпитером и Нептуном). Он был назван (2060) Хирон. Гравитационно этот объект заперт между двумя гигантами Сатурном и Ураном.

Как отметили ученые, пока ни одному космическому аппарату не удалось изучить кентавров с близкого расстояния.

Последующие наблюдения с помощью телескопа в Южноафриканской астрономической обсерватории в Сазерленде (Южная Африка) показали, что объект имеет двойную кольцевую систему из ледяной пыли. Однако она достаточно не стабильна и регулярно меняет форму.

Иллюстрация показывает кольца с поверхности ледяно-скального кентавра Хирона. Авторство: European Southern Observatory

Удалось вычислить, что этот диск вокруг объекта имеет диаметр примерно 580 км, постоянно меняется с образованием разных структур и может имитировать кольца.

Пока астрономы точно не знают, откуда взялся окружающий кентавр материал, но, вероятнее всего, он выбрасывается с поверхности планетарного тела. Это может происходить в результате таких же процессов, которые происходят на кометах, когда их кома увеличивается путем нового материала и возрастает яркость. Действительно, как показали дальнейшие наблюдения, (2060) Хирон иногда становится ярче, то есть отражает больше солнечного света.

По словам исследователей, дальнейшие наблюдения должны пролить свет на то, что же происходит вокруг странного объекта в далеком космосе.

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