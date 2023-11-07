Почему на Марсе закат голубого цвета — ученые объяснили

Закат голубого цвета на Марсе. Фото: Pinterest

Исследователи продолжают изучать новые интересные вещи касательно планеты Марс, которую еще называют Красной планетой. Например, в этот раз ученые объяснили, почему закат на Марсе не красный, как на Земле, а голубого цвета.

Об этом сообщает IFLScience.

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Почему на Марсе голубой закат

Всем известно, что закат на нашей планете красного цвета, но на Марсе он голубого оттенка. Несмотря на полную противоположность этих цветов, на самом деле, основаны они на одних и тех же научных принципах.

Как утверждают исследователи, закаты на Красной планете голубые из-за рассеивания солнечного света на молекулах, которые составляют нашу атмосферу. По словам ученых, несмотря на то, что свет от солнца кажется белым, у него много волн разной длины, которые люди считают цветами.

Ученые говорят, что атмосфера Марса совершенно не похожа на атмосферу Земли — ни по составу, ни по плотности. Атмосфера Красной планеты содержит в своем составе углекислый газ и большое количество пыли, которая и рассеивает красный свет, из-за чего небо на Марсе кажется с красным оттенком, пропускающим синий цвет.

Закат солнца на Марсе. Фото: NASA

Почему Земля имеет красный закат

На нашей планете синий свет отражается от воздушных молекул, поэтому он имеет характерный оттенок. При этом, во время рассвета и заката преобладают волны, которые имеют большую длину.

В тот момент, как солнце появляется над горизонтом, свет должен пройти большее расстояние в атмосфере, из-за чего мощность его рассеивания больше. В результате этого процесса остается тот цвет, который видят люди перед глазами.

Закат на Земле. Фото: Pixabay

Когда солнце восходит или заходит на нашей планете, палитра, по большей части, имеет красный оттенок. К тому же, эту палитру усиливает пепел от вулканов и пыль от пожаров.

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