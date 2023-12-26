Как выглядит солнечное затмение на Марсе — психоделическое зрелище

Солнечное затмение на Марсе. Скриншот с Youtube

На Марсе, как и на Земле, происходят солнечные затмения. Однако они кардинально отличаются от земных. Одна из причин — спутники. Их у Красной планеты целых два.

Как выглядят солнечные затмения на Марсе и в чем их особенности рассказали специалисты NASA, пишет Science Alert.

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Какие спутники имеет Марс

Как уже упоминалось выше, у Красной планеты два спутника: Фобос (в переводе с древнегреческого "страх") и Деймос (в переводе с древнегреческого "ужас"). Они названы в честь имен сыновей бога войны Марса, которые в древних мифах сопровождали его на поле боя.

Ни у Фобоса, ни у Деймоса нет атмосферы. Они очень малы и их гравитационные силы слишком скудны, чтобы удержать любые газы в виде атмосферы. Фобос в 158 раз меньше Луны, а Деймос — в 290 раз.

Они совершают оборот вокруг планеты за 7,65 и 30,35 часа соответственно. Это очень мало по сравнению с 27-дневным орбитальным периодом Луны.

Спутники Марса Фобос и Деймос.

Скриншот из Youtube

Как образовались спутники Марса

Одно из предположений ученых говорит, что Фобос и Деймос когда-то были частью многих круживших вокруг Марса объектов на ранних этапах формирования Солнечной системы.

Вторая популярная теория их происхождения свидетельствует, что Деймос и Фобос появились в результате распада некогда единственного спутника надвое. И Деймос, и Фобос всегда обращены к Марсу одной и той же стороной.

Согласно другой не менее правдоподобной теории, спутники могут быть астероидами, увлеченными гравитацией Красной планеты миллионы лет назад. Кстати, оба спутника имеют неправильную, несферическую форму, что делает их похожими на астероиды C-типа.

Фобос и Деймос на орбите Марса. Изображение: NASA

Солнечные затмения на Марсе — вид и особенности

Как отмечают ученые, как и на Земле, на Марсе бывают моменты, когда его спутники отбрасывают тени на поверхность планеты. Однако технически эти события не затмения. Они являются транзитами, ведь спутники Красной планеты никогда полностью не блокируют солнечный свет, как это делает Луна на нашей планете.

Опубликованные видео могут напугать неподготовленного зрителя. Дело в том, что небольшие "луны" Марса не могут заслонить Солнце полностью — они лишь частично перекрывают его. Это похоже на глаз с плавающим зрачком, а учитывая неидеальную форму спутников, зрелище становится вообще психоделическим.

Так, солнечное затмение на Марсе увидел марсоход NASA Curiosity:

А таким его зафиксировал марсоход NASA Perseverance:

Из двух спутников у Фобоса есть больший силуэт, блокируя до 40% света от Солнца, даже если его полностью поглощает сияние. Деймос, гораздо дальше и меньше, пропускает меньше света, подчеркивая, насколько невероятно особенна наша планета.

Как прочат ученые, Фобос обречен на уничтожение через десятки миллионов лет, когда он по спирали приблизится к Красной планете и столкнется с поверхностью.

Следует заметить, что современные технологии позволяют ученым лучше понять сдвиги в орбите Фобоса и то, как приливные силы влияют на недра, кору и мантию Марса.

На видео ниже показаны данные Curiosity о затемнении Деймоса:

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