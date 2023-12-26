Який вигляд має сонячне затемнення на Марсі — психоделічне видовище

Сонячне затемнення на Марсі. Скриншот з Youtube

На Марсі, як і на Землі, відбуваються сонячні затемнення. Проте вони кардинально відрізняються від земних. Одна з причин — супутники. Їх у Червоної планети цілих два.

Який вигляд мають сонячні затемнення на Марсі та у чому їх особливості, розповіли спеціалісти NASA, пише Science Alert.

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Які супутники має Марс

Як вже згадувалося вище, у Червоної планети два супутники: Фобос (в перекладі з давньогрецької "страх") і Деймос (в перекладі з давньогрецької "жах"). Вони названі на честь імен синів бога війни Марса, які в стародавніх міфах супроводжували його на полі бою.

Ні Фобос, ні Деймос не мають атмосфери. Вони дуже малі, і їх гравітаційні сили занадто мізерні, щоб утримати будь-які гази у вигляді атмосфери. Фобос у 158 разів менший за Місяць, а Деймос — у 290 разів.

Вони здійснюють оберт навколо планети за 7,65 і 30,35 години відповідно. Це дуже мало порівняно з 27-денним орбітальним періодом Місяця.

Супутники Марса Фобос і Деймос. Скриншот з Youtube

Як утворилися супутники Марса

Одне з припущень вчених говорить про те, що Фобос і Деймос колись були частиною багатьох об'єктів які кружляли навколо Марса, на ранніх етапах формування Сонячної системи.

Друга популярна теорія їхнього походження свідчить, що Деймос і Фобос з'явилися внаслідок розпаду колись єдиного супутника надвоє. І Деймос, і Фобос завжди звернені до Марса одним і тим самим боком.

Відповідно до іншої не менш правдоподібної теорії, супутники можуть бути астероїдами, захопленими гравітацією Червоної планети мільйони років тому. До речі, обоє супутників мають неправильну, несферичну форму, що робить їх схожими на астероїди C-типу.

Фобос і Деймос на орбіті Марса. Зображення: NASA

Сонячні затемнення на Марсі — вигляд та особливості

Як зазначають науковці, як і на Землі, на Марсі бувають моменти, коли його супутники відкидають тіні на поверхню планети. Однак технічно ці події не є затемненнями. Вони є транзитами, адже супутники Червоної планети ніколи повністю не блокують сонячне світло, як це робить Місяць на нашій планеті.

Опубліковані вченими відео можуть налякати непідготовленого глядача. Річ у тому, що невеликі "місяці" Марса не можуть заслонити Сонце повністю — вони лише частково перекривають його. Це схоже на око з зіницею, що плаває, а враховуючи неідеальну форму супутників, видовище стає взагалі психоделічним.

Так, сонячне затемнення на Марсі побачив марсохід NASA Curiosity:

А таким його зафіксував марсохід NASA Perseverance:

З двох супутників Фобос має більший силует, блокуючи до 40% світла від Сонця, навіть якщо його повністю поглинає сяйво. Деймос, набагато далі і менший, пропускає набагато менше світла, підкреслюючи, наскільки неймовірно особливою є наша планета.

Як пророкують науковці, Фобос приречений на знищення через десятки мільйонів років, коли він по спіралі наблизиться до Червоної планети й зіткнеться з поверхнею.

Варто зауважити, що сучасні технології дають змогу вченим краще зрозуміти зрушення в орбіті Фобоса і те, як приливні сили впливають на надра, кору та мантію Марса.

На відео нижче показані дані Curiosity про затемнення Деймоса:

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