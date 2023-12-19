Земля получает новые странные сигналы из космоса — ученые сбиты с толку

Радиоволны, поступающие к Земле от центра галактики. Изображение: Sebastian Zentilomo

Одно из самых таинственных и интригующих космических явлений — быстрые радиовсплески (Fast Radio Bursts). Первый такой удалось зафиксировать в 2007 году и с тех пор ученые пытаются объяснить природу этих странных вспышек радиоволн, которые поступают на Землю из самых отдаленных уголков космоса. Но последнее открытие под названием FRB 20220912A запутало исследователей еще больше.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Futurism.

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Что стоит знать о природе FRB?

Быстрые радиовсплески способны излучать за несколько секунд столько же энергии, сколько Солнце излучает за несколько дней, а иногда даже за целый год.

Некоторые FRB быстротечны, испускают энергию в течение нескольких секунд и даже частиц секунды и исчезают навсегда. В то время как другие повторяются регулярно, что позволяет ученым проследить источник сигнала в далеких галактиках.

Радиотелескоп, принимающий сигналы из космоса. Изображение: honglouwawa/iStock

Что известно о FRB 20220912A и почему именно эти сигналы так загадочны?

Ученые подчеркивают, что данной быстрой радиовспышке удалось лишь усилить загадку о происхождении и природе таких явлений.

Оказалось, что FRB 20220912A имеет удивительную закономерность, чего ученые раньше никогда не встречали. За два месяца обнаружено 35 всплесков от одного источника. В отличие от предыдущих FRB, повторявшихся с течением времени, ученые заметили, что сигнал FRB 20220912A снизился на центральной частоте всплесков.

Несмотря на все усилия, ученым так и не удалось определить регулярное время между каждым из всплесков. Однако, как ни странно, полученные результаты могут помочь лучше понять, где искать больше подобных сигналов.

И хотя еще далеко до полного понимания процесса возникновения этих таинственных сигналов, новые открытия делают науку на шаг поближе к разгадке этой головоломки космоса.

Что может являться источником FRB 20220912A?

Исследователям не удалось выяснить, что именно является источником этого FRB. Но популярнейшая теория свидетельствует, что эти быстрые радиосигналы из далеких галактик испускают нейтронные звезды с сильнейшим магнитным полем во Вселенной — магнетары.

Также существует и другая теория, согласно которой быстрые радиовсплески могут возникать при столкновении нейтронных звезд, а также другого типа мертвых звезд — белых карликов.

Авторы исследования склоняются к первой теории, однако ни одно моделирование пока не может объяснить все свойства FRB, которые удалось зафиксировать, в том числе касающиеся FRB 20220912A.

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