Звезда-гагант промчалась через Солнечную систему — ученые сообщили о последствиях

Большая яркая звезда, пролетевшая через Солнечную систему. Изображение: dreamstime.com

По астрономическим меркам, совсем недавно через нашу Солнечную систему максимально близко к Солнцу пролетела огромная звезда HD 7977. Ученые считают, что ее "визит" не прошел бесследно.

Как это событие могло повлиять на будущее Солнца и Земли, исследователи рассказали в научном труде, опубликованном на сайте препринтов arXiv.

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Что известно о HD 7977?

Звезда-гость, которой дали название HD 7977, является желтым карликом с массой как у Солнца (следует заметить, что наше Солнце тоже является желтым карликом). В настоящее время она находится на расстоянии около 246,9 светового года от нас.

Последние данные не исключают, что это может быть двойная звезда. На это указывают несколько независимых параметров движения и особенностей спектра.

Желтый карлик звезды. Фото: NASA

Когда звезда HD 7977 пролетела через нашу солнечную систему?

Как удалось выяснить ученым, проанализировавшим новейшие данные обзора Gaia, это событие произошло примерно 2,47 миллиона лет назад.

Как близко от Солнца пролетела звезда HD 7977?

Эта звезда приблизилась к Солнцу на расстояние менее 12,3 тысяч астрономических единиц (с вероятностью 90% — что менее 0,2 светового года) или даже менее 2,5 тысяч астрономических единиц (с вероятностью 10% — что менее 0,05 светового года).

Авторы не исключили сближения к одной тысяче астрономических единиц. Это очень малое расстояние: ученым известны даже карликовые планеты Солнечной системы, расстояние которых до Солнца бывает более тысячи астрономических единиц.

Стоит заметить, что на сегодня ближайшая к нам звезда лежит более чем в четырех световых годах от Солнца.

Что еще узнали ученые об этом событии?

Как заявили исследователи, звезда HD 7977 могла пролететь достаточно близко, чтобы коснуться облака Оорта.

Облако Оорта, окружающий Солнце сферический слой из ледяных объектов, располагается на расстоянии от двух до 10 тысяч астрономических единиц. Поэтому звезда должна была потревожить тела в облаке и долгопериодические кометы.

Как звезда HD 7977 могла повлиять на Солнце, Землю и другие объекты в Солнечной системе?

Чтобы понять, насколько больше могло быть ее влияние, международная группа ученых смоделировала взаимодействие звезды HD 7977 и объектов Солнечной системы.

При моделировании влияния "гостей" на долгопериодические кометы, кроме HD 7977, астрономы учитывали еще две звезды:

P0506 (код из каталога StePPeD, собранного авторами исследования) — подлетела на расстояние 0,65 светового года 1,08 миллиона лет назад. WD 1446+286 — подлетела на 1,63 светового года 1,47 миллиона лет назад.

По результатам моделирования авторы заключили, что HD 7977 может одна "нести ответственность" за изменение перигелия 40% долгопериодических комет, ранее не приближавшихся к Солнцу ближе чем на 100 астрономических единиц.

К примеру, C/2010 S1, вероятно, не приближалась к центру системы ближе чем на 1716 астрономических единиц, а теперь подлетает на расстояние до четырех астрономических единиц.

Появление столь мощного объекта, как звезда HD 7977, в 0,2 светового года от Солнца (не говоря уже о малых дистанциях) должно было серьезно нарушить динамику многих комет и части астероидов.

Такое возмущение способно вызвать падение на Землю достаточно больших тел. Отметим, что 0,8 миллиона лет назад на планету упал астероид, давший взрыв в миллион мегатонн, после этого события численность предков людей, установленная генетическими методами, многократно и надолго сократилась.

Другие важные достижения ученых и будущие исследования

Также авторы исследования подчеркнули, что они обновили свой каталог "гостей" солнечной системы StePPeD. Сейчас в нем 59 звезд, подлетавших к Солнцу на расстояние менее одного парсека (206 тысяч астрономических единиц).

Самым перспективным новым объектом для изучения ученые считают звезду HD 102928 в 3,5 раза массивнее Солнца, пролетевшей мимо нашей системы на расстоянии 0,4 парсека около 3,94 миллиона лет назад.

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