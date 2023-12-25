Зірка-гагант промчала через Сонячну систему — вчені розповіли про наслідки

Велика яскрава зірка, що пролетіла крізь Сонячну систему. Зображення: dreamstime.com

За астрономічними мірками, зовсім нещодавно через нашу Сонячну систему максимально близько до Сонця пролетіла величезна зірка HD 7977. Вчені вважають, що її "візит" не пройшов безслідно.

Як ця подія могла вплинути на майбутнє Сонця та Землі, дослідники розповіли у науковій праці, яка була опублікована на сайті препринтів arXiv.

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Що відомо про HD 7977?

Зірка-гостя, якій дали назву HD 7977, є жовтим карликом з масою, як у Сонця (варто зауважити, що наше Сонце теж є жовтим карликом). Наразі вона перебуває на відстані близько 246,9 світлового року від нас.

Останні дані не виключають, що це може бути подвійна зірка. На це вказують кілька незалежних параметрів її руху та особливостей спектра.

Зірка жовтий карлик. Фото: NASA

Коли зірка HD 7977 пролетіла крізь нашу Сонячну систему?

Як вдалося з'ясувати науковцям, які проаналізували найновіші дані огляду Gaia, ця подія трапилася приблизно 2,47 мільйона років тому.

Як близько від Сонця пролетіла зірка HD 7977?

Ця зірка наблизилася до Сонця на відстань менше ніж 12,3 тисячі астрономічних одиниць (з ймовірністю 90% — що менш як 0,2 світлового року) або навіть менше ніж 2,5 тисячі астрономічних одиниць (з ймовірністю 10% — що менш як 0,05 світлового року).

Автори не виключили зближення до однієї тисячі астрономічних одиниць. Це надзвичайно мала відстань: вченим відомі навіть карликові планети Сонячної системи, відстань яких до Сонця буває понад тисячу астрономічних одиниць.

Варто зауважити, що на сьогодні найближча до нас зірка лежить більш ніж за чотири світлові роки від Сонця.

Що ще дізналися науковці про цю подію?

Як заявили дослідники, зірка HD 7977 могла пролетіти досить близько, щоб торкнутися хмари Оорта.

Хмара Оорта, сферичний шар з крижаних об’єктів, що оточує Сонце, розташовується на відстані від двох до 10 тисяч астрономічних одиниць. Тому зірка мала потривожити тіла у хмарі та довгоперіодичні комети.

Як зірка HD 7977 могла вплинути на Сонце, Землю та інші об'єкти у Сонячній системі?

Щоб зрозуміти, наскільки більшим міг бути її вплив, міжнародна група вчених змоделювала взаємодію зірки HD 7977 та об’єктів Сонячної системи.

При моделюванні впливу "гостей" на довгоперіодичні комети, крім HD 7977, астрономи враховували ще дві зірки:

P0506 (код з каталогу StePPeD, зібраного авторами дослідження) — підлетіла на відстань 0,65 світлового року 1,08 мільйона років тому. WD 1446+286 — підлетіла на 1, 63 світлового року 1,47 мільйона років тому.

За результатами моделювання автори зробили висновок, що HD 7977 може одна "нести відповідальність" за зміну перигелію 40% довгоперіодичних комет, які раніше не наближалися до Сонця ближче ніж на 100 астрономічних одиниць.

Наприклад, C/2010 S1, ймовірно, не наближалася до центру системи ближче ніж на 1716 астрономічних одиниць, а тепер підлітає на відстань до чотирьох астрономічних одиниць.

Поява настільки потужного об’єкта, як зірка HD 7977, в 0,2 світлового року від Сонця (не кажучи вже про малі дистанції) мала серйозно порушити динаміку багатьох комет і частини астероїдів.

Таке збурення здатне викликати падіння на Землю досить великих тіл. Зазначимо, що 0,8 мільйона років тому на планету впав астероїд, що дав вибух у мільйон мегатонн, після цієї події чисельність предків людей, встановлена ​​генетичними методами, багаторазово і надовго скоротилася.

Інші важливі досягнення вчених та майбутні дослідження

Також автори дослідження наголосили, що вони оновили свій каталог "гостей" Сонячної системи StePPeD. Зараз у ньому 59 зірок, які підлітали до Сонця на відстань менше одного парсека (206 тисяч астрономічних одиниць).

Найперспективнішим новим об’єктом для вивчення вчені вважають зірку HD 102928 в 3,5 раза масивнішу за Сонце, що пролетіла повз нашу систему на відстані 0,4 парсека близько 3,94 мільйона років тому.

Раніше ми писали, що всередині деяких зірок приховані інші космічні об'єкти, які вони поглинають в процесі свого утворення.

Нагадаємо, ми розповідали, якщо Сонце може нагріти планети, чому космос холодний.

Також ми повідомляли, що вчені натрапили на космічну зіркову річку, яка вільно тече між галактиками.