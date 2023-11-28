Ученые прочат уничтожение Солнечной системы из-за угрозы звезд-отшельников

Невидимая опасность космических путешественников — звезд-изгнанников. Фото: ts2.space

Звезды обычно имеют крепкую связь со своими галактиками. Вместе их удерживает гравитация, которая заставляет раскаленное небесное тело двигаться согласованно с окружающей средой. Однако иногда что-то начинает идти не по правилам и эта связь разрывается. К примеру, такое может произойти, если звезда слишком близко подойдет к сверхмассивной черной дыре, которая ее просто выбросит в космос. Таким образом образуются звезды-изгнанники.

А как показало недавнее исследование, обнародованное на сервере препринтов arXiv, если такая звезда-изгой подлетит слишком близко к нашему Солнцу, она может уничтожить всю Солнечную систему. Ведущим автором научной работы является астроном из Лаборатории астрофизики Бордо, CNRS (Национальный центр научных исследований) и Университета Бордо Шон Реймонд. Об этом сообщает ScienceAlert.

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Так, возраст нашей Солнечной системы оценивается примерно в 4,6 млрд лет. За такой большой срок для человечества и такой крохотный для Вселенной она представляет собой стабильную конструкцию, где все планеты гравитационно связаны с Солнцем.

Однако всю эту гармонию теоретически легко разрушить, если в гости придет звезда-изгнанник, которую еще называют межгалактической звездой (таких в космосе, как минимум, несколько сотен). Ученые подчеркивают, что в таком случае все гравитационные связи будут нарушены.

Черная дыра выплевывает звезду из галактики. Фото: NASA/JPL-Caltech

Авторы нового исследования создали моделирование того, что произойдет, если звезда-отшельник подлетит к Солнцу на расстояние меньше, чем 100 астрономических единиц (это 15 млрд км). Чтобы лучше понять это расстояние, возьмем для сравнения Нептун, расположенный в 30 астрономических единицах от нашей звезды (достаточно далеко).

Таким образом, по выводам ученых, есть несколько вариантов развития событий:

все планеты Солнечной системы смогут выжить и не будут уничтожены (такая вероятность остается большой);

вероятность в 5%, что все планеты Солнечной системы могут вылететь из нее в результате воздействия другой звезды и соответственно погибнут;

вероятность, что Меркурий столкнется с Солнцем, Земля столкнется с Венерой, а улетят в глубокий космос только Уран и Нептун;

вероятность полного уничтожения Солнечной системы: все планеты кроме Юпитера столкнутся с Солнцем и исчезнут.

Звезда-изгнанник, приближающаяся к Солнцу в пределах 100 астрономических единиц. Фото: Getty Images

Хотя некоторые варианты моделирования показали, что катастрофическое приближение звезды-изгнанника не уничтожит все планеты Солнечной системы, но выживание может означать разные вещи.

То есть, хотя все планеты останутся связанными гравитацией с Солнцем, их орбиты будут сильно нарушены. Потому эти планеты будут вращаться вокруг нашей звезды совсем на других расстояниях. Для Земли это означает смерть всего живого на ней.

Например, исследование показывает, что Земля может улететь в Облако Оорта, то есть очень далекий участок космоса, окружающий нашу Солнечную систему и расположенный в десятках тысяч астрономических единиц от нашей звезды. В таком случае Земля, как планета, долго не сможет существовать.

Также существует сценарий, когда Земля может улететь в глубокий космос и будет существовать как планета-скиталец, блуждая по галактике, пока в течение миллиона лет не превратится в полностью ледяной объект.

Но есть вариант, что Землю притянет к себе пролетающая мимо гравитация звезды, и непонятно, будет ли планета в этом случае все еще пригодна для жизни.

В то же время, авторы исследования успокаивают, все же вероятность того, что блуждающая звезда подлетит так близко к нашей Солнечной системе составляет примерно 1%. А значит, большинство звезд-изгнанников никогда не приблизятся к Солнцу слишком близко.

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