Ученые обнаружили таинственную планету, которой не должно существовать, и вот почему

Слияние двух звезд, которые должны были уничтожить планету рядом. Изображение: WM Keck Observatory/Adam Makarenko

В нашей Вселенной существует как минимум одна невозможная экзопланета, которой удалось пережить "судный день", а именно превращение своей звезды в красного гиганта. Небесное тело, похожее на Юпитер, должно быть полностью поглощено. Однако этого не произошло.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, команда ученых из Института астрономии Гавайского университета попыталась объяснить, каким "чудом" планета все еще жива.

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Невозможная выжившая планета — кто она

На расстоянии 530 световых лет от планеты Земля находится юпитерообразный газовый гигант под названием 8 Umi b, получивший неофициальное прозвище Халла (название священной горы в Южной Корее). Он был открыт в 2015 году корейскими астрономами.

Планета вращается вокруг своей звезды — 8 Umi или Пэкду (тоже названа в честь корейской горы).

Как показали наблюдения за звездой Пэкду, она находится в стадии горения гелия. Это означает, что в недавнем прошлом она прошла через стадию максимального расширения.

Таким образом, Пэкду, превратившись на время в красного гиганта, должна была полностью поглотить орбиту Халлы, уничтожив ее. Но планете каким-то образом удалось пережить этот самый страшный смертный приговор во Вселенной.

Планета Халла рядом с красным гигантом. Изображение: WM Keck Observatory/Adam Makarenko

Как Халли удалось пережить катастрофу и продолжить вращаться вокруг своей звезды

У ученых появилось несколько теорий, как Халле удалось уцелеть. Согласно первой, по мере расширения красный гигант Пэкду терял массу и гравитацию, что позволяло планете двигаться дальше по орбите и избегать поглощения. Тем не менее эта теория несовершенна и маловероятна из-за стабильной круговой орбиты Халлы.

Таким образом, было сделано другое предположение, согласно которому Пэкду был двойной звездной системой, и слияние двух звезд, белого карлика и красного гиганта, помешало второму расшириться достаточно сильно, чтобы поглотить планету.

Наконец, третье предположение состоит в том, что Халла — сравнительно недавнее достояние в системе Пэкду. 8 Umi b может быть планетой второго поколения, образовавшейся при столкновении газовых облаков в результате столкновения двух звезд.

Какое значение имеет новое открытие ученых

Как отмечают исследователи, пример Халлы доказывает, что даже вокруг умирающей звезды возможно выживание планеты.

А это значит, что и у Земли в будущем могут быть шансы выжить. По подсчетам ученых, наше Солнце должно начать превращаться в красного гиганта через 5 млрд. лет. Когда Солнце достигнет предела своего существования, оно увеличится в 100 раз по сравнению с нынешним размером, ненадолго став красным гигантом и поглотив все планеты земной группы, включая наш родной мир.

Теперь астрономам придется внимательнее относиться к таким "обреченным" системам, ведь еще множество миров, подобных Халле, могут скрываться рядом с красным гигантом.

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