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В 2024 году дебютирует iPhone Ultra: инсайдер рассказал интересные подробности о новинке

5 сентября 2023 17:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В 2024 году дебютирует iPhone Ultra: инсайдер рассказал интересные подробности о новинке
Глава компании Apple Тим Кук на перезентации нового iPhone. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Модель Apple iPhone с приставкой Ultra должна появиться в 2024 году. Этот гаджет обещает в корне новые возможности при создании фото и видео.

Об этом рассказал авторитетный инсайдер из китайской соцсети Weibo.

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Характеристики нового iPhone Ultra

iPhone Ultra получит "трехмерную" камеру для захвата пространственных фотографий и видеороликов. Такой контент можно будет просматривать через гарнитуру Apple Vision Pro.

Ранее предполагалось, что самая топовая модель в серии смартфонов iPhone 15 будет называться iPhone 15 Ultra, однако в последнее время слухи на эту тему утихли. Марк Гурман из Bloomberg считает, что ребрендинг старшей модели состоится только в 2024 году.

Инсайдер подчеркивает, что iPhone Ultra выйдет после старта продаж Vision Pro, запланированного на начало 2024 года.

Когда ждать презентации нового iPhone

До презентации новых айфонов и прочих "яблочных" новинок осталась ровно неделя. Замена Lightning на USB-C станет одним из ключевых новшеств iPhone 15, причем сама Apple преподнесет переход на USB-C как "революцию".

В ходе мероприятия также ожидается анонс смарт-часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2-го поколения и, возможно, обновленных AirPods.

Ранее мы сообщали, что Apple собирается сменить порт зарядки iPhone с Lightning на USB-C. Причем на абсолютно всех устройствах, а не только для продажи на территории Евросоюза.

Ранее мы писали, что Apple выпустила исправленное обновление безопасности для iOS. Также сообщалось, когда стоит менять аккумулятор в iPhone.

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