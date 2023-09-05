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У 2024 році дебютує iPhone Ultra: інсайдер розповів цікаві подробиці про новинку

5 вересня 2023 17:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У 2024 році дебютує iPhone Ultra: інсайдер розповів цікаві подробиці про новинку
Очільник компанії Apple Тім Кук на перезентації нового iPhone. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Модель Apple iPhone з приставкою Ultra має з'явитися у 2024 році. Цей девайс обіцяє в корені нові можливості при створенні фото і відео.

Про це розповів авторитетний інсайдер з китайської соцмережі Weibo.

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Характеристики нового iPhone Ultra

iPhone Ultra отримає "тривимірну" камеру для захоплення просторових фотографій і відеороликів. Такий контент можна буде переглядати через гарнітуру Apple Vision Pro.

Раніше передбачалося, що найтоповіша модель в серії смартфонів iPhone 15 буде називатися iPhone 15 Ultra, проте останнім часом чутки на цю тему вщухли. Марк Гурман з Bloomberg вважає, що ребрендинг старшої моделі відбудеться тільки в 2024 році. 

Інсайдер підкреслює, що iPhone Ultra вийде після старту продажів Vision Pro, який заплановано на початок 2024 року.

Коли очікувати презентації нового iPhone

До презентації нових айфонів та інших "яблучних" новинок залишився рівно тиждень. Заміна Lightning на USB-C стане одним з ключових нововведень iPhone 15, причому сама Apple піднесе перехід на USB-C як "революцію".

Під час заходу також очікується анонс смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління і, можливо, оновлених AirPods.

Раніше ми повідомляли, що Apple збирається змінити порт зарядки iPhone з Lightning на USB-C. При чому на абсолютно всіх пристроях, а не лише призначених для продажу на території Євросоюзу.

Раніше ми писали, що Apple випустила виправлене оновлення безпеки для iOS. Також повідомляли, коли варто міняти акумулятор в iPhone.

 

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