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С тату и в косухах: ИИ превратил героев "Властелина колец" в байкеров

8 мая 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нейросеть превратила героев Властелина колец в байкеров — крутые фото
Нейросеть сгенерировала героев "Властелина колец" в виде брутальных байкеров. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Буквально недавно популярная нейросеть для генерации изображений Midjourney обновилась до версии 5.1, усовершенствовав качество картинок и устранив некоторые недостатки. Так что в сети уже начали появляться новые креативные фото с персонажами культовых фильмов.

Так один из пользователей Midjourney создал героев "Властелина колец" в образе байкеров. Своими креативными изображениями он поделился в Facebook.

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Получилось очень круто и брутально!

1. Фродо

Одному из главных героев "Властелина колец" искусственный интеллект "подарил" два кольца, крутую косуху и брутальные татуировки.

 

Нейросеть превратила Фродо в байкера
Фродо. Коллаж Новини.LIVE

2. Сэм

Главный спутник Фродо Сэм стал более сильным и переоделся в кожаную жилетку. Однако грубости этому персонажу все равно не хватает.

 

Нейросеть превратила Фродо в байкера
Сэм. Коллаж Новини.LIVE

3. Гандальф

Гандальф сменил меч и магию на иглу для татуировок и крутой байк.

 

Гандальф стал байкером благодаря нейросети.
Гандальф. Коллаж Новини.LIVE

4. Арагорн

Арагорн идеально вписался в байкерский стиль.

 

Если бы Арагорн был байкером: фото нейросети
Арагорн. Коллаж Новини.LIVE

5. Леголас

А как вам Леголас в образе байкера?

 

Нейросеть перенесла Леголаса в мир байкеров
Леголас. Коллаж Новини.LIVE

6. Мерри

Мерри превратился в очень брутального байкера.

 

MidJourney превратила героев Обладателя колец в байкеров
Мерри. Коллаж Новини.LIVE

7. Пипин

Пипин все тот же жизнерадостный оптимист без царя в голове.

 

Нейросеть MidJourney превратила героев Обладателя колец в байкеров
Пипин. Коллаж Новини.LIVE

8. Боромир

Нельзя просто так взять и сделать из Боромира байкера.

 

Как выглядели бы герои Властелина колец, будь крутыми байкерами — искусственный интеллект изобразил
Боромир. Коллаж Новини.LIVE

9. Арвен

Нежной жене Арагорна Арвен очень подходит грубый образ байкерши.

 

Герои Властелина колец стали крутыми байкерами – искусственный интеллект изобразил
Арвен. Коллаж Новини.LIVE

10. Галадриэль

Эльфийская принцесса из народа Нолдор превратилась в смелую и уверенную в себе женщину-байкершу.

А вы заметили интересную деталь? Обратите внимание на пальцы эльфийки.

 

Героев "Властелина колец" превратили в байкеров - с помощью нейросети
Галадриэль. Коллаж Новини.LIVE

11. Элронд

Правитель Ривендола надел косуху и пошел гулять в бильярд.

 

С помощью нейросети героев "Властелина колец" превратили в байкеров
Элронд. Коллаж Новини.LIVE

12. Голум

Голум, потерявший кольцо всевластия, пришел залить свое горе в баре.

 

С помощью нейросети героев "Властелина колец" превратили в байкеров
Голум. Коллаж Новини.LIVE

13. Саруман

Саруман похож больше не на байкера, а на главного мафиоза.

 

ИИ превратил героев "Властелина колец" в байкеров
Саруман. Коллаж Новини.LIVE

Ранее мы показывали атмосферные фото искусственного интеллекта, перенесшего сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.

Также мы писали о том, что искусственный интеллект превратил героев San Andreas в реальных людей. Они выглядят как настоящие актеры фильма!

Напомним, ранее мы демонстрировали курьезные фото пышнотелых персонажей Marvel, которым пора бороться с ожирением.

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