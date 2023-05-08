Нейросеть превратила героев Властелина колец в байкеров — крутые фото

Нейросеть сгенерировала героев "Властелина колец" в виде брутальных байкеров. Фото: Новини.LIVE

Буквально недавно популярная нейросеть для генерации изображений Midjourney обновилась до версии 5.1, усовершенствовав качество картинок и устранив некоторые недостатки. Так что в сети уже начали появляться новые креативные фото с персонажами культовых фильмов.

Так один из пользователей Midjourney создал героев "Властелина колец" в образе байкеров. Своими креативными изображениями он поделился в Facebook.

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Получилось очень круто и брутально!

1. Фродо

Одному из главных героев "Властелина колец" искусственный интеллект "подарил" два кольца, крутую косуху и брутальные татуировки.

Фродо. Коллаж Новини.LIVE

2. Сэм

Главный спутник Фродо Сэм стал более сильным и переоделся в кожаную жилетку. Однако грубости этому персонажу все равно не хватает.

Сэм. Коллаж Новини.LIVE

3. Гандальф

Гандальф сменил меч и магию на иглу для татуировок и крутой байк.

Гандальф. Коллаж Новини.LIVE

4. Арагорн

Арагорн идеально вписался в байкерский стиль.

Арагорн. Коллаж Новини.LIVE

5. Леголас

А как вам Леголас в образе байкера?

Леголас. Коллаж Новини.LIVE

6. Мерри

Мерри превратился в очень брутального байкера.

Мерри. Коллаж Новини.LIVE

7. Пипин

Пипин все тот же жизнерадостный оптимист без царя в голове.

Пипин. Коллаж Новини.LIVE

8. Боромир

Нельзя просто так взять и сделать из Боромира байкера.

Боромир. Коллаж Новини.LIVE

9. Арвен

Нежной жене Арагорна Арвен очень подходит грубый образ байкерши.

Арвен. Коллаж Новини.LIVE

10. Галадриэль

Эльфийская принцесса из народа Нолдор превратилась в смелую и уверенную в себе женщину-байкершу.

А вы заметили интересную деталь? Обратите внимание на пальцы эльфийки.

Галадриэль. Коллаж Новини.LIVE

11. Элронд

Правитель Ривендола надел косуху и пошел гулять в бильярд.

Элронд. Коллаж Новини.LIVE

12. Голум

Голум, потерявший кольцо всевластия, пришел залить свое горе в баре.

Голум. Коллаж Новини.LIVE

13. Саруман

Саруман похож больше не на байкера, а на главного мафиоза.

Саруман. Коллаж Новини.LIVE

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