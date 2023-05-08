Нейросеть превратила героев Властелина колец в байкеров — крутые фото

С тату и в косухах: ИИ превратил героев "Властелина колец" в байкеров
Буквально недавно популярная нейросеть для генерации изображений Midjourney обновилась до версии 5.1, усовершенствовав качество картинок и устранив некоторые недостатки. Так что в сети уже начали появляться новые креативные фото с персонажами культовых фильмов.
Так один из пользователей Midjourney создал героев "Властелина колец" в образе байкеров. Своими креативными изображениями он поделился в Facebook.
Получилось очень круто и брутально!
1. Фродо
Одному из главных героев "Властелина колец" искусственный интеллект "подарил" два кольца, крутую косуху и брутальные татуировки.
2. Сэм
Главный спутник Фродо Сэм стал более сильным и переоделся в кожаную жилетку. Однако грубости этому персонажу все равно не хватает.
3. Гандальф
Гандальф сменил меч и магию на иглу для татуировок и крутой байк.
4. Арагорн
Арагорн идеально вписался в байкерский стиль.
5. Леголас
А как вам Леголас в образе байкера?
6. Мерри
Мерри превратился в очень брутального байкера.
7. Пипин
Пипин все тот же жизнерадостный оптимист без царя в голове.
8. Боромир
Нельзя просто так взять и сделать из Боромира байкера.
9. Арвен
Нежной жене Арагорна Арвен очень подходит грубый образ байкерши.
10. Галадриэль
Эльфийская принцесса из народа Нолдор превратилась в смелую и уверенную в себе женщину-байкершу.
А вы заметили интересную деталь? Обратите внимание на пальцы эльфийки.
11. Элронд
Правитель Ривендола надел косуху и пошел гулять в бильярд.
12. Голум
Голум, потерявший кольцо всевластия, пришел залить свое горе в баре.
13. Саруман
Саруман похож больше не на байкера, а на главного мафиоза.
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