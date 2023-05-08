Нейромережа перетворила героїв Володаря кілець на байкерів — круті фото

Нейромережа згенерувала героїв "Володаря кілець" у вигляді брутальних байкерів. Фото: Новини.LIVE

Буквально нещодавно популярна нейромережа для генерації зображень Midjourney оновилася до версії 5.1, вдосконаливши якість картинок та усунувши деякі недоліки. Тож у мережі вже почали з'являтися нові креативні фото з персонажами культових фільмів.

Так один з користувачів Midjourney створив героїв "Володаря кілець" в образі байкерів. Своїми креативними зображеннями він поділився у Facebook.

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Вийшло дуже круто та брутально!

1. Фродо

Одному з головних героїв "Володаря кілець" штучний інтелект "подарував" аж два кільця, круту косуху та брутальні татуювання.

Фродо. Колаж Новини.LIVE

2. Сем

Головний супутник Фродо Сем став більш сильним та переодягнувся в шкіряну жилетку. Проте брутальності цьому персонажеві все одно не вистачає.

Сем. Колаж Новини.LIVE

3. Ґандальф

Ґандальф змінив меч та магію на голку для татуювання та крутий байк.

Ґандальф. Колаж Новини.LIVE

4. Араґорн

Араґорн ідеально вписався в байкерський стиль.

Араґорн. Колаж Новини.LIVE

5. Леголас

А як вам Леголас в образі байкера?

Леголас. Колаж Новини.LIVE

6. Меррі

Меррі перетворився на дуже брутального байкера.

Меррі. Колаж Новини.LIVE

7. Піпін

Піпін все той же життєрадісний оптиміст без царя в голові.

Піпін. Колаж Новини.LIVE

8. Боромир

Не можна просто так взяти та зробити з Боромира байкера.

Боромир. Колаж Новини.LIVE

9. Арвен

Ніжній дружині Араґорна Арвен дуже личить брутальний образ байкерки.

Арвен. Колаж Новини.LIVE

10. Ґаладріель

Ельфійська принцеса з народу Нолдор перетворилася на сміливу та впевнену у собі жінку-байкерку.

А ви помітили цікаву деталь? Зверніть увагу на пальці ельфійки.

Ґаладріель. Колаж Новини.LIVE

11. Елронд

Правитель Рівендола надягнув косуху та пішов гуляти у більярд.

Елронд. Колаж Новини.LIVE

12. Ґолум

Ґолум, який втратив кільце всевлади, прийшов залити своє горе у барі.

Ґолум. Колаж Новини.LIVE

13. Саруман

Саруман схожий більше не на байкера, а на головного мафіозі.

Саруман. Колаж Новини.LIVE

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