Нейромережа перетворила героїв Володаря кілець на байкерів — круті фото

З тату та у косухах: ШІ перетворив героїв "Володаря кілець" на байкерів
Буквально нещодавно популярна нейромережа для генерації зображень Midjourney оновилася до версії 5.1, вдосконаливши якість картинок та усунувши деякі недоліки. Тож у мережі вже почали з'являтися нові креативні фото з персонажами культових фільмів.
Так один з користувачів Midjourney створив героїв "Володаря кілець" в образі байкерів. Своїми креативними зображеннями він поділився у Facebook.
Вийшло дуже круто та брутально!
1. Фродо
Одному з головних героїв "Володаря кілець" штучний інтелект "подарував" аж два кільця, круту косуху та брутальні татуювання.
2. Сем
Головний супутник Фродо Сем став більш сильним та переодягнувся в шкіряну жилетку. Проте брутальності цьому персонажеві все одно не вистачає.
3. Ґандальф
Ґандальф змінив меч та магію на голку для татуювання та крутий байк.
4. Араґорн
Араґорн ідеально вписався в байкерський стиль.
5. Леголас
А як вам Леголас в образі байкера?
6. Меррі
Меррі перетворився на дуже брутального байкера.
7. Піпін
Піпін все той же життєрадісний оптиміст без царя в голові.
8. Боромир
Не можна просто так взяти та зробити з Боромира байкера.
9. Арвен
Ніжній дружині Араґорна Арвен дуже личить брутальний образ байкерки.
10. Ґаладріель
Ельфійська принцеса з народу Нолдор перетворилася на сміливу та впевнену у собі жінку-байкерку.
А ви помітили цікаву деталь? Зверніть увагу на пальці ельфійки.
11. Елронд
Правитель Рівендола надягнув косуху та пішов гуляти у більярд.
12. Ґолум
Ґолум, який втратив кільце всевлади, прийшов залити своє горе у барі.
13. Саруман
Саруман схожий більше не на байкера, а на головного мафіозі.
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