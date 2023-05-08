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З тату та у косухах: ШІ перетворив героїв "Володаря кілець" на байкерів

8 травня 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нейромережа перетворила героїв Володаря кілець на байкерів — круті фото
Нейромережа згенерувала героїв "Володаря кілець" у вигляді брутальних байкерів. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Буквально нещодавно популярна нейромережа для генерації зображень Midjourney оновилася до версії 5.1, вдосконаливши якість картинок та усунувши деякі недоліки. Тож у мережі вже почали з'являтися нові креативні фото з персонажами культових фільмів. 

Так один з користувачів Midjourney створив героїв "Володаря кілець" в образі байкерів. Своїми креативними зображеннями він поділився у Facebook

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Вийшло дуже круто та брутально!

1. Фродо

Одному з головних героїв "Володаря кілець" штучний інтелект "подарував" аж два кільця, круту косуху та брутальні татуювання. 

 

Нейромережа перетворила Фродо на байкера
Фродо. Колаж Новини.LIVE

2. Сем

Головний супутник Фродо Сем став більш сильним та переодягнувся в шкіряну жилетку. Проте брутальності цьому персонажеві все одно не вистачає.  

 

Нейромережа перетворила Фродо на байкера
Сем. Колаж Новини.LIVE

3. Ґандальф

Ґандальф змінив меч та магію на голку для татуювання та крутий байк. 

 

Ґандальф став байкером завдяки нейромережі
 Ґандальф. Колаж Новини.LIVE

4. Араґорн

Араґорн ідеально вписався в байкерський стиль. 

 

Якби Арагорн був байкером: фото нейромережі
Араґорн. Колаж Новини.LIVE

5. Леголас

А як вам Леголас в образі байкера? 

 

Нейромережа перенесла Леголаса у світ байкерів
Леголас. Колаж Новини.LIVE

6. Меррі

Меррі перетворився на дуже брутального байкера. 

 

MidJourney перетворила героїв Володаря кілець на байкерів
Меррі. Колаж Новини.LIVE

7.  Піпін

Піпін все той же життєрадісний оптиміст без царя в голові. 

 

Нейромережа MidJourney перетворила героїв Володаря кілець на байкерів
Піпін. Колаж Новини.LIVE

8. Боромир

Не можна просто так взяти та зробити з Боромира байкера.  

 

Як виглядали б герої Володаря кілець, якби були крутими байкерами — штучний інтелект зобразив
 Боромир. Колаж Новини.LIVE

9. Арвен

Ніжній дружині Араґорна Арвен дуже личить брутальний образ байкерки. 

 

Герої Володаря кілець стали крутими байкерами — штучний інтелект зобразив
Арвен. Колаж Новини.LIVE

10. Ґаладріель

Ельфійська принцеса з народу Нолдор перетворилася на сміливу та впевнену у собі жінку-байкерку.

А ви помітили цікаву деталь? Зверніть увагу на пальці ельфійки. 

 

Героїв "Володаря кілець" перетворили на байкерів — за допомогою нейромережі
Ґаладріель. Колаж Новини.LIVE

11. Елронд

Правитель Рівендола надягнув косуху та пішов гуляти у більярд. 

 

За допомогою нейромережі героїв "Володаря кілець" перетворили на байкерів
Елронд. Колаж Новини.LIVE

12. Ґолум 

Ґолум, який втратив кільце всевлади, прийшов залити своє горе у барі. 

 

За допомогою нейромережі героїв "Володаря кілець" перетворили на байкерів
Ґолум. Колаж Новини.LIVE

13. Саруман

Саруман схожий більше не на байкера, а на головного мафіозі. 

 

ШІ перетворив героїв "Володаря кілець" на байкерів
Саруман. Колаж Новини.LIVE

Раніше ми показували атмосферні фото штучного інтелекту, який переніс серіал "Друзі" у нуарний фільм 40-х. 

Також ми писали про те, що штучний інтелект перетворив героїв San Andreas на реальних людей. Вони виглядають як справжні актори фільму!

Нагадаємо, раніше ми демонстрували курйозні фото пишнотілих персонажів Marvel, яким час боротися з ожирінням.

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