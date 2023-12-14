Телескоп JWST нашел звезду-неудачницу, которой не должно существовать — фото

Маленькая супербурная ультрахолодная звезда. Фото: Harvard & Smithsonian

Неудачники встречаются не только на Земле, но и в космосе. Новый, найденный телескопом Джеймса Вебба (JWST), космический объект бьет рекорды, но при этом, по мнению ученых, он был очень обделен Вселенной.

Так, согласно новому исследованию, опубликованному в The Astronomical Journal, астрономы с помощью телескопа JWST обнаружили рекордного коричневого карлика — это уже не планета, но еще не звезда. Почему он неудачник и какие рекорды ему удалось поставить, рассказываем дальше в материале.

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Что известно о найденном коричневом карлике?

Как заявили исследователи, этот объект, не связанный с материнской звездой, имеет наименьшую массу, среди себе подобных, так называемых неудавшихся звезд. Его вес превышает массу Юпитера всего в три-четыре раза.

Этот миниатюрный коричневый карлик, вместе еще с несколькими подобными, был найден в 1000 световых годах от Земли в молодом звездном скоплении IC 348, расположенном в самом большом месте рождения звезд — Область звездообразования Персея.

Из-за молодости этого скопления коричневые карлики в нем все еще светятся инфракрасным светом, который является результатом оставшегося после их образования тепла.

Благодаря JWST, который достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать более тусклые объекты, чем наземные телескопы, удалось сделать удивительные снимки.

Три коричневых карлика, которые видит JWST, и их расположение в IC 348. Фото: NASA/ESA

Почему этот коричневый карлик неудачник?

Коричневые карлики получили свое несчастливое прозвище "звезды-неудачники" из-за того, что они рождаются из коллапсированных облаков газа, как и все звезды, но они никогда не набирают достаточно массы, чтобы запустить ядерный синтез из водорода в гелий в своем ядре и превратиться в настоящую звезду.

Во Вселенной существует много коричневых карликов, но этот найденный объект, образующийся как звезда, самый маленький среди известных. Он даже меньше некоторых планет газовых гигантов.

Но рекордсмен он, который может похвастаться своими маленькими размерами или неудачник, не дотягивающий даже до размеров обычных коричневых карликов, решать вам.

Почему существование этого коричневого карлика казалось невозможным и как он подвергает сомнению все известные теории?

Для ученых долгое время оставалось предметом дискуссий о том, насколько маленькими могут быть коричневые карлики. Это открытие может помочь астрономам лучше определить, где проходит граница между планетами и звездами.

"Один основной вопрос, который вы найдете в каждом учебнике по астрономии: какие звезды самые маленькие? Это то, на что мы пытаемся ответить", — заявил ведущий автор из Университета штата Пенсильвания Кевин Луман.

Найденный малейший коричневый карлик ставит под сомнение современные теории о том, как рождаются эти небесные объекты. Очевидно, что теоретические взгляды придется скорректировать, чтобы объяснить наблюдение. Команда уверена, что эти коричневые карлики не сформировались как планета. Все остальные звезды вокруг довольно малы, и у них не было время, чтобы сформировать такую большую планету, а затем выбросить ее в межзвездное пространство.

"Для современных моделей достаточно легко создавать гигантские планеты в диске вокруг звезды. Но в этом скоплении было бы маловероятно, что этот объект образовался в диске. Вместо этого он образовался как звезда, превышая массу Юпитера всего в три раза. Так что мы должны спросить, как происходит процесс образования звезд при таких очень, очень малых массах?", — добавила соавтор из Европейского космического агентства (ESA), главный исследователь программы наблюдений Катарина Алвес де Оливейра.

Звездное скопление IC 348, которое увидел JWST, где были найдены три коричневых карлика. Фото: NASA/ESA

Еще одна аномалия, удивившая ученых

Если рекордного коричневого карлика было недостаточно, исследователи сообщают, что два других коричневых карлика в образце имеют своеобразные признаки в своей атмосфере.

Это углеводород — молекула, состоящая из углерода и водорода — неизвестного состава. Такая же черта была замечена на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, и в межзвездном пространстве.

"Это первый раз, когда мы обнаружили эту молекулу в атмосфере объекта за пределами нашей Солнечной системы. Модели для атмосферы коричневых карликов не предполагают ее существования. Мы смотрим на объекты меньшего возраста и меньшей массы, чем когда-либо прежде, и мы видим что-то новое и неожиданное", — заявила Алвес де Оливейра.

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