Превращение Юпитера в звезду — что это значит для жизни на Земле

Если бы Юпитер стал красным карликом. Фото: starwalk.space

Одинокие звезды в нашей Вселенной — большая редкость. Как правило, четыре из пяти звезд, которые мы наблюдаем с нашей планеты, имеют пару, а следовательно, являются двойными звездными системами. Теоретически Земля имела больше шансов оказаться в бинарной солнечной системе. А как уверяют ученые, превратиться в звезду, при определенных условиях, вполне способен Юпитер.

Как самая большая планета Солнечной системы может стать звездой и какой бы была жизнь на Земле в таком случае? Рассказала команда научно-популярного You-Tube-канала Ridddle UA.

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Как Юпитер может превратиться в звезду?

Поскольку Юпитер является газовым гигантом, который состоит из того же материала, что и Солнце, а именно водорода и гелия, он очень хороший кандидат на звезду.

Но планета все еще недостаточно массивна, чтобы начать термоядерную реакцию и засветиться как звезда. Юпитер только в 318 раз тяжелее Земли. Что для массы звезд капля в море.

Сколько массы нужно добавить? Гораздо больше, чем есть в Солнечной системе. Даже если столкнуть вместе 50 Юпитеров выйдет только тусклый коричневый карлик — это уже не планета, но еще не звезда. Коричневые карлики светятся слабо и излучают больше инфракрасного излучения, чем видимого света. А вот, чтобы извлечь из этого газового гиганта хотя бы малейшую звезду, нам придется столкнуть целых 80 Юпитеров.

Как подсчитали астрономы, если бы протопланетный диск, из которого сформировалась Солнечная система, был примерно в 20 раз массивнее, то Юпитер вполне мог бы стать красным карликом — звездой, которая принадлежит к классу самых маленьких и холодных.

Красный карлик рядом с Солнцем. Скриншот из Youtube

Поскольку красные карлики имеют массу меньше, чем они способны удерживать термоядерные реакции в своем ядре, они излучают энергию путем постепенного потребления водорода. В то же время они могут оставаться стабильными и светить в течение миллиардов и даже триллионов лет, что делает их очень долговечными объектами во Вселенной.

В такой солнечной системе не осталось бы планет гигантов, но на Землю и ее соседок материала хватило бы. Однако появление второй звезды не прошло бы для нас бесследно...

Что случилось бы с Землей в двойной системе с красным карликом вместо Юпитера?

Наши учебники по астрономии были бы совсем другие, если бы Земля располагалась в двойной солнечной системе с красным карликом.

Прежде всего, крупные спутники Юпитера, например, Ио, Европу, Ганимед и Калисто пришлось бы считать планетами. И это вполне заслуженно, ведь, к примеру, Ганимед больше Меркурия.

А за поясом астероидов возникла бы вторая планетная система. И кто знает, возможно, на ней бы существовали миры с живыми существами.

Планета Земля в двойной солнечной системе. Скриншот из Youtube

Но какова бы была для Земли настоящая цена такого интересного расположения? Как объясняют специалисты, типичный красный карлик светит в 300 раз слабее Солнца. А на орбите Юпитера он был бы от нас в четыре раза дальше Солнца. И все же мы увидели бы в ночном небе маленькую красную яркую звезду. Даже ярче Луны в полнолуние. Наша планета стала бы получать немного больше тепла и света.

Однако вторая звезда поблизости это не только дополнительный источник света и тепла. А еще и гравитационное влияние.

Тяжесть красного карлика вытянет орбиты ближайших к нему планет Солнца Марса и Земли. Наш климат заметно похолодает. Именно здесь пригодится дополнительное тепло новой звезды. Но в любом случае о глобальном потеплении можно будет забыть. Конечно, возникает вопрос, каким бы был растительный мир и могли бы существовать травоядные животные.

Но холод это не самое ужасное. Жизнь на Земле была бы полна опасностей. Ведь вторая звезда дестабилизирует пояс астероидов и будет регулярно бросаться в Землю камнями. Возможно, настолько часто, что в погодные сведения придется включать метеоритные дожди со списком жертв и уничтоженной собственности.

Хотя в таком мире логичнее было бы строить не наземные дома и небоскребы, а развивать мегаполисы под землей. Если эти мегаполисы было бы кому развивать...

Ведь было бы еще одно большое и опасное явление. Астероиды вроде того, что убил динозавров, прилетали бы на нашу планету не раз в 100 млн лет, а раз в 5 млн лет. Под такой бомбардировкой жизнь могла бы развиться не в том виде, каким мы его знаем сейчас. Вероятно, любоваться двумя "солнцами" в ночном небе просто было бы некому...

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